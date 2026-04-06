Dieta de Karol G: ¿qué come para mantenerse saludable y cuál es su rutina?
Karol G transformó su vida luego de enfrentar problemas con su peso, lo que la llevó a implementar el ejercicio y una dieta saludable.
La cantante colombiana, Karol G, es una de las figuras públicas más reconocidas a nivel internacional, pues se ha convertido en un ejemplo para los futuros artistas también, es un icono de belleza para sus fanáticas.
La antioqueña no solo es admirada por su talento con su voz, sino por su disciplina, lo que la ha llevado a tomar decisiones importantes para mantenerse sana y saludable, tras años en los que fue criticada por su apariencia y su peso.
Precisamente, Carolina Giraldo reveló situaciones de salud que la llevaron a aumentar de peso y también ha confesado cómo se cuida para mantener si figura.
¿Por qué Karol G sube de peso con facilidad?
Karol G ha revelado en entrevistas que, por una condición médica, cualquier cosa hace que suba de peso con facilidad, pues detalló que tiene un problema hormonal y saturación a la insulina con cualquier cosa que coma.
La artista había mencionado que durante la pandemia aumentó 14 kilos debido a sus desórdenes alimenticios y logró bajar de 76 a 62 kilos con nuevos hábitos.
Por eso mismo, es que Carolina siempre le ha enviado un mensaje de amor propio y aceptación a sus seguidoras, para que trabajen en ellas y construyan la mejor versión de sí mismas.
¿Cuál es la dieta de Karol G?
Desde que inició con una vida saludable, pero sin restricciones, Karol G implementa en su dieta proteínas magras como lo es la pechuga, los pescados blancos, la carne, el atún el huevo y entre otros.
Así mismo, consume ensaladas nutritivas, incluyendo vegetales y frutas e intenta evitar los alimentos ultra procesados, con azúcar y las comidas chatarra.
Además, se mantiene hidratada, porque toma en el día al menos dos litros de agua y también evita el alcohol.
Por otro lado, para tener un equilibrio entre el alimento y el ejercicio, tiene una rutina bastante disciplinada.
¿Cuál es la rutina de ejercicios de Karol G?
Karol G hace todo tipo de ejercicios para equilibrar resistencia, intensidad y peso. Por lo que en su rutina incluye sentadillas, burpees y desplantes, también corre y salta a la cuerda.
Por otro lado, hace ejercicios con pesas y bandas de resistencia para tonificar partes de su cuerpo como el abdomen y brazos.
También, hace yoga y pilates con el fin de conectar su cuerpo con su mente, además que esto evita el estrés.
De hecho, cuando la artista empezó a incluir en su rutina el ejercicio, reveló que entrenaba doble jornada en un día, haciendo cardio en ayunas y peso en la tarde.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike