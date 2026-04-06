Dieta de Karol G: ¿qué come para mantenerse saludable y cuál es su rutina?

La cantante colombiana, Karol G, es una de las figuras públicas más reconocidas a nivel internacional, pues se ha convertido en un ejemplo para los futuros artistas también, es un icono de belleza para sus fanáticas.

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La antioqueña no solo es admirada por su talento con su voz, sino por su disciplina, lo que la ha llevado a tomar decisiones importantes para mantenerse sana y saludable, tras años en los que fue criticada por su apariencia y su peso.

Precisamente, Carolina Giraldo reveló situaciones de salud que la llevaron a aumentar de peso y también ha confesado cómo se cuida para mantener si figura.

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¿Por qué Karol G sube de peso con facilidad?

Karol G ha revelado en entrevistas que, por una condición médica, cualquier cosa hace que suba de peso con facilidad, pues detalló que tiene un problema hormonal y saturación a la insulina con cualquier cosa que coma.

La rutina saludable de Karol G. (AFP/ Gustavo Caballero)

La artista había mencionado que durante la pandemia aumentó 14 kilos debido a sus desórdenes alimenticios y logró bajar de 76 a 62 kilos con nuevos hábitos.

Por eso mismo, es que Carolina siempre le ha enviado un mensaje de amor propio y aceptación a sus seguidoras, para que trabajen en ellas y construyan la mejor versión de sí mismas.

¿Cuál es la dieta de Karol G?

Desde que inició con una vida saludable, pero sin restricciones, Karol G implementa en su dieta proteínas magras como lo es la pechuga, los pescados blancos, la carne, el atún el huevo y entre otros.

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Así mismo, consume ensaladas nutritivas, incluyendo vegetales y frutas e intenta evitar los alimentos ultra procesados, con azúcar y las comidas chatarra.

Además, se mantiene hidratada, porque toma en el día al menos dos litros de agua y también evita el alcohol.

Por otro lado, para tener un equilibrio entre el alimento y el ejercicio, tiene una rutina bastante disciplinada.

Los hábitos saludables sde Karol G. ( AFP/ JORGE GUERRERO)

¿Cuál es la rutina de ejercicios de Karol G?

Karol G hace todo tipo de ejercicios para equilibrar resistencia, intensidad y peso. Por lo que en su rutina incluye sentadillas, burpees y desplantes, también corre y salta a la cuerda.

Por otro lado, hace ejercicios con pesas y bandas de resistencia para tonificar partes de su cuerpo como el abdomen y brazos.

También, hace yoga y pilates con el fin de conectar su cuerpo con su mente, además que esto evita el estrés.

De hecho, cuando la artista empezó a incluir en su rutina el ejercicio, reveló que entrenaba doble jornada en un día, haciendo cardio en ayunas y peso en la tarde.