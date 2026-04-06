Karina García lanzó dura crítica contra Alexa Torrex tras su posicionamiento: "ya aburre"

En una nueva noche de eliminación en La casa de los famosos Colombia, hubo varios momentos que protagonizaron los participantes a lo largo de los posicionamientos, un espacio en el que varios aprovecharon para decirse un par de verdades frente a frente.

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¿Qué dijo Karina García sobre el posicionamiento de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Uno de ellos fue el posicionamiento de Alexa Torrex, quien se ubicó al frente de Eidevin López para expresarle su deseo de que fuera el eliminado y sus razones. Sin embargo, segundos después de decir algunas palabras, le entregó al participante una falda, situación que fue comentada por Karina García en el programa ¿Qué Hay Pa' Dañar?.

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Allí, en tiempo real, la exparticipante de la segunda temporada se mostró en desacuerdo con la actuación de Alexa durante la gala, situación que criticó junto a Néstor Parra y Roberto Velázquez, panelistas del programa.

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"La verdad no me gustó, Alexa predecible, ya el tema de los objetos siento que ya", señaló Karina durante la trasmisión.

¿Cómo reaccionó Karina García al posicionamiento de Alexa Torrex?

Según lo comentó la modelo y empresaria antioqueña, las primeras semanas del programa fue algo con lo que innovó, no obstante, conforme fueron avanzando los posicionamientos se han convertido en un tema repetitivo.

"Y la gente se le está burlando de eso, entonces ya no le está funcionando como al principio... super bien, muy creativa, pero siento que el tema de los objetos como que ya a la gente ya se está cansando un poquito", agregó.

Esto dijo Karina García sobre el posicionamiento de Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

Los comentarios por parte de los seguidores del formato no se hicieron esperar, pues también se unieron a la conversación para dar su opinión sobre el tema, pues no es la primera vez la cucuteña sorprende con un objeto durante la gala de eliminación.

"Alexa la mejor", "Alexa pasando pena siempre", "Si que pereza Alexa ya ni ganas de verla dan", "Ya Alexa aburre", "Alexa no es nada original", "El día que Alexa no saque nada aburre. Pero eso es lo más gracioso sus objetos", escribieron los usuarios.

Karina García criticó el posicionamiento de Alexa. Foto | Canal RCN.

Por ahora, el público continúa conectado al 24/7 para conocer todos los detalles de lo que ocurre al interior de la casa más famosa del país, especialmente por los conflictos que han protagonizado algunos participantes.