El nombre de Isabella Ladera se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida modelo y creadora de contenido digital, sino que también, por compartir varios acontecimientos de cómo ha sido su faceta durante su segundo embarazo, fruto de su relación con Hugo García.

Además, Isabella se ha convertido en tendencia mediante las redes sociales en horas de la mañana de este lunes 6 de abril tras revelar el género de su bebé con una inesperada sorpresa para todos sus seguidores.

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¿Cuál es el género del segundo bebé que espera Isabella Ladera?

Así anunció Isabella Ladera el género de su bebé. | AFP: Ivan Apfel

Cabe destacar que Isabella Ladera se ha destacado por mantener informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana al compartirlo mediante sus redes sociales.

Por esta razón, Isabella compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores en una publicación en conjunto con Hugo García acerca de cuál es el género del bebé que espera, pues es un niño, expresando las siguientes palabras:

“Se viene nuestro campeón mundial, gracias a Dios”, agregó Isabella Ladera en la descripción de la publicación.

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En la primera fotografía se refleja que Isabella está sosteniendo un uniforme deportivo de un equipo de fútbol de color negro, junto a Hugo García y su hija Mía Antonella.

Otra de las imágenes que más ha llamado la atención por parte de los internautas se trata acerca del especial momento por el que está atravesando la pareja, pues, están a la espera de la llegada de su hijo, al cual por el momento no le han revelado el género.

Reacciones que dejó la revelación del género del bebé de Isabella Ladera. | Foto: Freepik

¿Qué reacciones dejó la revelación del bebé que espera Isabella Ladera?

Tras el especial anuncio que hizo Isabella Ladera acerca de la revelación del género de su bebé, quien será un niño, una gran variedad de celebridades que hacen parte del entretenimiento internacional, se han pronunciado al respecto mediante las redes sociales.

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Entre las celebridades que hacen parte del entretenimiento que han reaccionado a la última publicación de Isabella son: La Jesuu, Ignacio Baladán, La Segura, Dori y Valentina Castro, han expresado las siguientes palabras: