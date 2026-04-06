Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera reveló el género del bebé que espera con Hugo García: ¿niño o niña?

Isabella Ladera saca a la luz varias fotografías revelando el género de su bebé con Hugo García e internautas opinan de su género.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Isabella Ladera reveló el género del bebé que espera con Hugo García: ¿niño o niña?
¿Cuál es el género del bebé que espera Isabella Ladera? | AFP: Ivan Apfel y Freepik

El nombre de Isabella Ladera se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida modelo y creadora de contenido digital, sino que también, por compartir varios acontecimientos de cómo ha sido su faceta durante su segundo embarazo, fruto de su relación con Hugo García.

Además, Isabella se ha convertido en tendencia mediante las redes sociales en horas de la mañana de este lunes 6 de abril tras revelar el género de su bebé con una inesperada sorpresa para todos sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cuál es el género del segundo bebé que espera Isabella Ladera?

Isabella Ladera reveló el género del bebé que espera con Hugo García: ¿niño o niña?
Así anunció Isabella Ladera el género de su bebé. | AFP: Ivan Apfel

Cabe destacar que Isabella Ladera se ha destacado por mantener informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana al compartirlo mediante sus redes sociales.

Por esta razón, Isabella compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores en una publicación en conjunto con Hugo García acerca de cuál es el género del bebé que espera, pues es un niño, expresando las siguientes palabras:

“Se viene nuestro campeón mundial, gracias a Dios”, agregó Isabella Ladera en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados

En la primera fotografía se refleja que Isabella está sosteniendo un uniforme deportivo de un equipo de fútbol de color negro, junto a Hugo García y su hija Mía Antonella.

Otra de las imágenes que más ha llamado la atención por parte de los internautas se trata acerca del especial momento por el que está atravesando la pareja, pues, están a la espera de la llegada de su hijo, al cual por el momento no le han revelado el género.

Isabella Ladera reveló el género del bebé que espera con Hugo García: ¿niño o niña?
Reacciones que dejó la revelación del género del bebé de Isabella Ladera. | Foto: Freepik

¿Qué reacciones dejó la revelación del bebé que espera Isabella Ladera?

Tras el especial anuncio que hizo Isabella Ladera acerca de la revelación del género de su bebé, quien será un niño, una gran variedad de celebridades que hacen parte del entretenimiento internacional, se han pronunciado al respecto mediante las redes sociales.

Artículos relacionados

Entre las celebridades que hacen parte del entretenimiento que han reaccionado a la última publicación de Isabella son: La Jesuu, Ignacio Baladán, La Segura, Dori y Valentina Castro, han expresado las siguientes palabras:

“Me muero, será el hombre de sus vidas”, “la parejita”, “felicidades por este importante momento”, “mi niño”, “felicidades a ambos, estamos a la expectativa del nacimiento de su pequeño”, agregaron varias celebridades e internautas en la descripción de la publicación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón llamó la atención tras aparecer llorando en redes sociales Juliana Calderón

Juliana Calderón llamó la atención tras aparecer llorando en redes sociales; ¿qué pasó?

Juliana Calderón llamó la atención en redes sociales tras revelar qué sucede durante los momentos en que se llena de rabia.

Actriz de Chepe Fortuna conmociona al contar que “murió” nueve veces Producciones RCN

Actriz de Chepe Fortuna conmociona al contar que “murió” nueve veces: ¿quién es?

Actriz de Chepe Fortuna reveló que fue declarada clínicamente muerta nueve veces tras una grave emergencia médica.

Alexa Torrex, Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Alexa Torrex frenó en seco a Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos: ¿qué pasó?

Alexa Torrez no dudó en recordarles a sus compañeros que está jugando sola y es libre de hablarle a quien ella desee.

Lo más superlike

El Flaco Solórzano se puso en los zapatos de Juancho Arango Fernando Solórzano

El Flaco Solórzano envió mensaje a Juancho Arango de La casa de los famosos 3

El Flaco Solórzano analizó la participación de Juancho Arango de La casa de los famosos Colombia 3: "Mi cucho".

Artemis II: a las 9:44 p.m. en Colombia será el sobrevuelo por la cara oculta de la Luna Ciencia

Artemis II rompe récord histórico y se acerca al sobrevuelo de la cara oculta de la luna: ¿qué se sabe?

Karely Ruiz pierde un ser querido. Karely Ruiz

¡Karely Ruiz está de luto! La mexicana despidió a un ser querido con emotivo mensaje en redes sociales

Ryan Castro se refirió a los comentarios de Lina Tejeiro Ryan Castro

Ryan Castro reaccionó a declaraciones de Lina Tejeiro sobre él: así le respondió

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos