Alexa Torrex frenó en seco a Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos: ¿qué pasó?

Luego de la gala de eliminación del pasado domingo que dejó por fuera de la competencia a Marilyn Patiño, los ánimos de algunos participantes de La casa de los famosos Colombia quedaron bastante elevados, pues así quedó registrado en las cámaras.

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¿Por qué Alexa Torrex frenó en seco a Alejandro Estrada y Tebi Bernal?

Una de ellas fue Alexa Torrex, quien fiel al estilo directo que la ha caracterizado a lo largo del programa, frenó en seco Alejandro Estrada y Tebi Bernal para dejarles muy clara su posición respecto a varios temas que no han sido de su agrado.

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Uno de ellos tuvo que ver con el hecho de que Tebi sea incapaz de reaccionar ante los comentarios que lanza Eidevin López en donde lo tilda de mozo, "Cuántas veces te tiene que decir Eidevin mozo para que tú reacciones, las tengo contadas van 4", le dijo.

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Al ver su compañera alterada, Estrada intenta hacerle ver que, por ahora, lo importante es que regresaron los tres, además de comentar que, este tipo de comentarios lo que buscan es desestabilizar su juego.

¿Qué pasó entre Alexa Torrex, Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Frente a su disgusto, la joven cucuteña le recordó a ambos que ella está jugando sola, además de recordarles que está en su derecho de hablar con quien ella desee, además de ser insistente en su molestia con Tebi en que no se defienda cuando es llamado "cachón".

"Y no me gusta, que ustedes puedan venir a hablar con la mayoría, porque en tu momento lo hiciste Alejandro y tú lo sigues haciendo Tebi, y yo esté siendo la mala porque cruzo dos tres palabras con ellos", aseguró la participante.

Alexa Torrex se despachó contra Tebi y Alejandro. Foto | Canal RCN.

Así mismo, Torrex no dudó en hacerles saber que ella puede "hacerle lo que se le dé la gana", una expresión con la que puso los puntos claros sobre su juego, pues no quiere que su comportamiento esté determinado por una estrategia de juego grupal.

Alexa Torrex se mostró en desacuerdo con Tebi y Alejandro, esta fue la razón. Foto | Canal RCN.

Finalmente, le pidió Estrada de manera tajante, que no la trate como Karola, esto luego de que el actor le dijera que no hiciera de toda esta situación un clip.