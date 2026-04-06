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Juliana Calderón llamó la atención tras aparecer llorando en redes sociales; ¿qué pasó?

Juliana Calderón llamó la atención en redes sociales tras revelar qué sucede durante los momentos en que se llena de rabia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juliana Calderón llamó la atención tras aparecer llorando en redes sociales
Juliana Calderón apareció llorando en redes / (Foto del Canal RCN)

Un video en el que Juliana Calderón se encuentra llorando llamó la atención en redes sociales. La influecer generó reacciones al revelar la verdadera razón de sus lágrimas.

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¿Por qué Juliana Calderón llamó la atención en redes sociales?

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, generó conversación en redes sociales luego de aparecer llorando en sus historias de Instagram. En el video, la creadora de contenido decía:

“Ay Dios mío bendito, ¿qué voy a hacer?”

¿Por qué Juliana Calderón llamó la atención en redes sociales?
Juliana Calderón llamó la atención en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Su declaración generó inquietudes entre quienes solo vieron una parte del contenido, lo que llevó a interpretaciones apresuradas sobre la situación.

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¿Por qué Juliana Calderón estaba llorando?

Horas después, la propia Juliana aclaró lo ocurrido y explicó que su reacción se debía a una situación cotidiana: estaba picando cebolla. Según mostró en sus historias, había preparado una cantidad considerable para cocinar.

Sin embargo, no fue esto lo que llamó la atención. Posterior a sus declaraciones, Calderón reveló que se sentía molesta.

"Hoy tengo como rabia, ¿saben? Y cuando tengo rabia soy v3nen0s4", dijo entre risas.

Aunque en ese momento no profundizó en las razones de su estado de ánimo, en redes destacaron que este podría relacionarse con que, horas antes, la empresaria había respondido a un comentario que llamó la atención.

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¿Por qué Juliana Calderón se mostró molesta en redes sociales?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un internauta la señaló de “moza”, aludiendo a la relación que ella tenía con Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez y miembro de su equipo de trabajo.

¿Por qué Juliana Calderón se mostró molesta en redes sociales?
Juliana Calderón se defendió en redes sociales / (Foto del Canal RCN y AFP)

Frente a esto, Calderón decidió responder. Juliana se defendió asegurando que había asumido roles que, según su versión, no habría hecho cualquier persona. Argumentó que estuvo presente en el homenaje realizado a los fallecidos y que acompañó a la familia en momentos del duelo.

Además, aseguró que hay personas que opinan sin conocer lo ocurrido. Seguido a ello, Juliana destacó que algunas críticas provienen de versiones incompletas, lo que, según internautas, evidenció su inconformidad frente a la situación.

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