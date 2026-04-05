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Sara Corrales conmovió en redes al mostrar un emotivo momento que vivió durante su embarazo

Sara Corrales generó emoción en redes sociales al compartir un momento especial que vivió durante su embarazo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sara Corrales conmovió en redes al mostró un emotivo momento que vivió durante su embarazo
Sara Corrales conmovió al mostrar los movimientos de su bebé / (Foto de AFP y Freepik)

Sara Corrales ha estado compartiendo varias etapas de su embarazo con sus seguidores, quienes siguen atentos a cada actualización. Recientemente, la actriz compartió un inesperado momento que llamó la atención en redes.

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¿Quién es la pareja de Sara Corrales?

La pareja de Sara Corrales es su esposo, Damián Pasquini. Damián es un empresario argentino que ha vivido en México por más de diez años. La pareja se casó en Colombia en agosto de 2025 y desde entonces ha enfocado su vida en la familia.

¿Quién es la pareja de Sara Corrales?
Sara Corrales priorizan el nacimiento de su hija / (Foto de AFP y Freepik)

Actualmente, ambos disfrutan de la llegada de su hija, Mila, y se concentran en la vida familiar en México. Sara ha decidido tomarse un tiempo fuera de la actuación para dedicarse plenamente a su maternidad, mientras Damián la acompaña en esta etapa.

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¿Qué ha dicho Sara Corrales sobre su embarazo?

Sara Corrales ha hablado abiertamente acerca de lo que describe como un "milagro". La actriz reveló que su hija, Mila, nació de manera natural después de haber pasado por procesos de fertilización que no tuvieron éxito anteriormente.

¿Qué ha dicho Sara Corrales sobre su embarazo?
Sara Corrales revela la clabe para tener un embarazo tranquilo / (Foto de AFP)

Asimismo, la actriz ha revelado que el ejercicio y la alimentación saludable han sido fundamentales para mantener un embarazo seguro y tranquilo, lo que hace que el cada momento que compartido en sus redes llame la atención de sus fans.

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¿Qué momento compartió Sara Corrales en sus redes sociales?

Sara Corrales emocionó a sus seguidores al publicar un video en sus redes sociales donde se podían ver los movimientos de su bebé, Mila, dentro de su vientre.

En su publiación, la actriz registra cómo su hija se mueve de manera clara, un instante que muchos de sus fans describieron como "tierno e inolvidable".

Este momento también sirvió para despejar los rumores que circulaban en redes sobre si Mila ya había nacido, ya que los seguidores notaron que todavía se encuentra en el embarazo de Sara.

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