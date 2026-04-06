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Alejandro Estrada arrasó en las votaciones de La casa de los famosos: así quedaron los porcentajes

En un nuevo domingo de eliminación, el público se hizo sentir en las votaciones que dejaron por fuera de la competencia a Marilyn Patiño.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Participantes en placa de eliminación de La casa de los famosos Colombia.
Así quedaron las votaciones de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

En un nuevo domingo de eliminación, Colombia tomó una decisión que dejó por fuera de la competencia a Marilyn Patiño, pues apenas con una semana de haber sido resucitada por el mismo público, salió por segunda vez y en esta oportunidad para siempre.

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¿Cómo quedaron los porcentajes de las votaciones en La casa de los famosos Colombia?

Tras conocer la decisión del público, Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer cuáles fueron los porcentajes de las votaciones en la eliminación de este domingo 05 de abril, pues recordemos que desde hace un par de semanas atrás, el Jefe cambió las reglas de juego, al anunciar que los participantes no podrán conocer cuál es su porcentaje.

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Dicho esto, dieron a conocer en su respectivo orden los nombres de los participantes y sus porcentajes, siendo Alejandro Estradaquien ocupó el primer lugar de la placa con un total del 33.53%, seguido por Tebi Bernal quien obtuvo un porcentaje del 22,47%.

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¿Cuál fue el porcentaje más alto en las votaciones de este domingo en La casa de los famosos Colombia?

Por debajo de Tebi, se posicionó Eidevin López con 19.79%, resultados que dejaron a Mariana Zapata en el cuarto lugar al obtener un 14, 32% de porcentaje en las votaciones del público.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia.
Estos fueron los porcentajes de votación en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

El quinto lugar fue para el actor Juancho Arango, quien logró un 5,14%, apoyo que fue suficiente para asegurar una semana más al interior de la casa.

Finalmente, Marilyn, obtuvo un porcentaje del 4,76%, votación que no le alcanzó para superar a su competencia más cercana, es decir Juancho, por lo que tuvo que salir por segunda vez de la casa más famosa del país.

Recordemos que, la reconocida actriz, se despidió una vez más de la competencia tras ser resucitada una semana atrás, decisión que tomó el público en su momento y que le permitió reingresar al juego.

Tras su salida de esta tercera temporada, la exparticipante dio unas primeras declaraciones en las que dejó claro su descontento con la estrategia de juego de Alejandro, pues desde su punto de vista, el actor lleva un doble juego y, para su sorpresa, al ingresar a la casa todo se ve muy diferente a cómo lo vio desde afuera.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia.
Así quedaron los porcentajes de la reciente eliminación en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
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