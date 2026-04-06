El nombre del futbolista James Rodríguez ha estado en el foco mediático en los últimos días luego que la Federación Colombiana de Fútbol revelara que el jugador estuvo hospitalizado.

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¿Qué se sabe del estado de salud de James Rodríguez?

El jugador cucuteño según reveló la Federación Colombiana de Fútbol fue hospitalizado tras presentar un cuadro de deshidratación severa luego del partido amistoso entre Colombia y Francia.

Al parecer, el capitán de la tricolor sufrió una deshidratación severa que lo hizo estar hospitalizado por más de 72 horas en un centro médico en territorio estadounidense, una situación que fue catalogada como "grave" por su club Minnesota United FC.

En las últimas horas el director técnico del Minnesota United FC, Cameron Knowles, se pronunció y aseguró que el jugador sigue siendo monitoreado por el equipo médico y se encuentra recuperándose.

Sin embargo, aseguró que todavía no tienen claro cuándo pueda volver el jugador a los entrenamientos con el grupo.

James Rodríguez sigue recuperándose tras percance médico. (AFP: Buda Mendes)

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¿Qué dijo Salomé Rodríguez en medio del percance médico de James Rodríguez?

En medio de esta ola de preocupación para los fanáticos y seres queridos de James Rodríguez, su hija mayor, Salomé, se pronunció a través de redes sociales.

La joven hija del primer matrimonio de James con Daniela Ospina es toda una celebridad en redes sociales en donde acumula millones de seguidores.

Precisamente, a través de su cuenta de Instagram la joven compartió una publicación en la que dejó de primeras en el carrusel una foto suya junto a su papá.

Junto a las imágenes la joven le expresó todo su apoyo y cariño a su padre, asegurando que estaba con él en las buenas y en las malas.

Siempre juntos.



Cabe resaltar que, antes de conocerse el percance médico del futbolista colombiano, fue centro de críticas y opiniones divididas en redes sociales por su rendimiento en los dos partidos amistosos de Colombia contra Croacia y Francia.

Muchos empezaron a cuestionar la titularidad indiscutible de James Rodríguez pese a su mal momento físico y deportivo en la MLS de Estados Unidos en donde solo ha podido disputar unos minutos en dos encuentros.