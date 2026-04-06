Sale a la luz video de los 15 años de Manuela QM, novia de Blessd, y desata críticas en redes
Manuela QM, novia de Blessd, sorprendió a sus seguidores tras salir a la luz un video de su fiesta de 15 años que fue criticado.
En medio de la temporada de celebraciones de 15 años, salió a la luz un video de Manuela QM, novia de Blessd, disfrutando de su propia fiesta, lo que rápidamente llamó la atención en redes por su sorprendente cambio y por la particular forma en que se llevó a cabo la celebración.
¿Cuál es el video que circula en redes de los 15 años de Manuela QM, novia de Blessd?
En las últimas horas, un video en TikTok se ha tomado las redes sociales al mostrar a Manuela QM, actual pareja del reguetonero Blessd, celebrando sus 15 años, una tradición muy popular en Colombia y en varios países de Latinoamérica.
En el clip compartido, la joven aparece luciendo un vestido sencillo en tono pastel, mientras a su alrededor se observa una mesa decorada con una torta adornada con varias velas encendidas, distintos postres, una botella de champaña y delicados arreglos florales con rosas blancas.
Además, en las imágenes se ve a Manuela un poco nerviosa mientras sus familiares le cantan el 'feliz cumpleaños', un momento que despertó todo tipo de reacciones en redes sociales, especialmente porque, a diferencia de otras jóvenes, su fiesta de 15 años destacó por la sencillez de la celebración.
Incluso, el propio cantante paisa no pasó por alto la publicación y reaccionó dándole 'like'.
¿Cómo reaccionaron en redes al video que salió a la luz de los 15 de Manuela QM, novia de Blessd?
A través de los comentarios del video, que ya se ha hecho viral, varios usuarios destacaron la sencillez y humildad con la que se llevó a cabo la celebración, resaltando lo auténtico del momento.
Sin embargo, otros no tardaron en lanzar fuertes críticas por la forma en que se realizó la fiesta, señalando en tono de burla que parecía un baby shower o una primera comunión.
En medio de la conversación digital, también volvió a salir a relucir el nombre de Mr. Stiven, ya que algunos internautas recordaron que, según ellos, fue una figura clave para que Manuela alcanzara reconocimiento como influenciadora en redes sociales.
De igual manera, algunos se fijaron en el cambio que ha tenido la joven empresaria desde ese entonces a la actualidad.
Eso parece la comunión", "Aquí todos estrato 1 y 2 y criticando a alguien que está rodeada de su familia" y "Mr Stiven la evolucionó", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.
¿Blessd y Manuela QM terminaron?
Durante varios días surgieron rumores sobre una posible ruptura entre Blessd y Manuela QM, luego de que se filtraran unos supuestos chats en los que se aseguraba que el artista antioqueño le habría sido infiel a la joven.
Sin embargo, recientemente el intérprete de 'Nueva York' aclaró la situación durante un stream con Westcol, donde aseguró que todo se trató de una mentira y que su relación con la creadora de contenido sigue estando mejor que nunca.
Esto quedó aún más confirmado en días pasados, cuando Blessd se presentó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y sorprendió la presencia de Manuela QM entre el público, disfrutando del show y apoyándolo desde las gradas.
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