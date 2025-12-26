Mr. Stiven quedó en shock al descubrir que la emergencia de Yeferson Cossio no era broma, ¿qué dijo?

Recientemente, el creador de contenido Yeferson Cossio fue hospitalizado y sometido a un procedimiento quirúrgico, situación que generó la reacción inmediata de Mr. Stiven, quien inicialmente pensó que se trataba de una broma.

¿Qué dijo Mr. Stiven sobre la salud de Yeferson Cossio?

La hospitalización de Yeferson Cossio tomó por sorpresa a sus seguidores y al mundo digital, luego de que se conociera que el creador de contenido tuvo que ser sometido a una procedimiento quirirgico de corazón tras un grave episodio de salud.

Aunque el influenciador confirmó horas después que se encontraba estable y en recuperación, fueron sus familiares cercanos quienes explicaron que el percance estuvo relacionado con un cuadro de estrés extremo e insomnio prolongado.

Mientras las versiones oficiales comenzaban a circular, uno de los testimonios que más llamó la atención fue el de Mr. Stiven, streamer y amigo cercano de Cossio, quien decidió contar su experiencia luego de que la familia del influenciador se pronunciara públicamente.

Stiven estuvo con él en las horas previas a la emergencia médica y compartió cómo se enteró de la situación. Según explicó previo a la hospitalización fue completamente distinto a lo que muchos imaginaron.

Aclaró que no se trataba de una fiesta ni de excesos, sino de un encuentro tranquilo entre amigos, lejos de los rumores que suelen rodear a figuras como Cossio.

Relató que compartieron tiempo en la playa, piscina y mar, y que al final del día regresaron al hotel, visiblemente cansados.

¿Por qué Mr. Stiven pensó que la hospitalización de Yeferson Cossio era una broma?

De acuerdo con el streamer, la noticia lo tomó desprevenido. Contó que, como era habitual, llamó a Cossio para saber si ya había regresado a Medellín o si podían verse para almorzar juntos.

Fue en esa llamada cuando recibió la respuesta que lo dejó desconcertado: Yeferson estaba hospitalizado.

Stiven admitió que en un primer momento no lo tomó en serio. Incluso le pidió que “dejara el show”, convencido de que se trataba de una de las bromas que el influenciador suele hacer.

La incredulidad aumentó cuando recibió la ubicación del lugar donde estaba internado. Al revisar el mapa, pensó que se trataba de otra broma elaborada, pues la distancia y el contexto no coincidían con lo que esperaba.

La situación cambió por completo cuando decidió ir personalmente al lugar junto a su pareja. Al llegar al hospital y subir hasta la habitación, comprendió que el problema era real.