WestCol sufrió grave quemadura en plena transmisión en vivo en China

El streamer WestCol se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de una quemadura que sufrió en medio de una transmisión en vivo en China.

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¿Cómo fue la quemadura que sufrió WestCol en transmisión en vivo?

Un momento de tensión se apoderó de la más reciente transmisión de WestCol, quien se encuentra en China conociendo y generando contenido con su pareja y equipo de trabajo.

El streamer paisa terminó protagonizando un inesperado incidente mientras exploraba la famosa gastronomía callejera del país asiático.

Todo ocurrió cuando el creador decidió probar una carne que estaba en una especie de pincho en uno de estos puestos de comida. La única advertencia del vendedor fue acerca del nivel de picante de la comida, asegurando que no era tan alto.

Westcol sufrió quemadura mientras probaba comida rápida en China. (Foto Arturo Holmes / AFP)

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¿Cómo reaccionó WestCol tras sufrir quemadura en China?

La advertencia del nivel de picante causó risas entre WestCol y sus acompañantes ya que expresaron que en todo lado les hacían la misma advertencia, pero al final siempre las preparaciones eran demasiado picantes.

Dice que no pica tanto, ya nos sabemos esa.

Sin embargo, no se percataron ni el vendedor les advirtió que el alimento estaba recién salido de la freidora por lo que soltó aceite caliente, el cual terminó salpicando directamente una de las manos de WestCol, provocándole una grave quemadura que lo hizo reaccionar de inmediato ante las cámaras.

En el video se observa cómo WestCol expresa su inminente dolor con una fuerte reacción y grosería, mientras intentaba manejar la situación para no cortar la transmisión.

El antioqueño le expresó su rabia al vendedor asegurándole que si esto le sucedía en Colombia hubiese reaccionado de manera viol*nta.

Ay, juepu*, me puso esto hirviendo, casi le meto un puñ* brother, hubiera estado en Colombia se lo conecto en la cara.



Como era de esperarse este video ha empezado a ser compartido en redes sociales y la reacción de WestCol divide opiniones entre sus seguidores e internautas.

Por un lado, muchos le hallaron la razón al paisa al asegurar que fue una grave negligencia del vendedor no advertirle que tuviese cuidado de no salpicarse de aceite caliente y otros aseguran que, a pesar del error del cocinero, WestCol reaccionó mal al decirle que le hubiese pegado en el rostro si el contexto fuera otro.