En las últimas horas, el nombre de Natalia Segura, más conocida como La Segura, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por contarles varios acontecimientos a sus seguidores de su vida cotidiana.

Además, la creadora de contenido se ha convertido en tendencia mediante las redes sociales al aparecer llorando recientemente tras una causa que ha sido tema de conversación por parte de los internautas.

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¿Cuál es el video en el que La Segura apareció llorando en sus redes sociales?

Así fue el paso de La Segura en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, La Segura compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de diez millones de seguidores, acerca del complicado momento emocional por el atravesó recientemente.

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La causa principal por la que la creadora de contenido apareció llorando mediante sus redes sociales se trató acerca de varias emociones encontradas, pues reveló que ha tenido varios sentimientos encontrados al encontrar varios acontecimientos de su pasado, en especial, por el lugar en el que vivía, pues expresó las siguientes palabras:

“Aunque ya no vivo aquí, esta sigue siendo mi habitación. Un lugar donde no solo viví con todos mis amigos, muchos con los que aún tengo vínculo hoy en día y otros con los que no, pero a todos los recuerdo con amor. Siempre de corazón, recordaré lo que vivimos aquí”, agregó La Segura.

Luego de que La Segura compartiera algunos detalles acerca del lugar en el que vivió y tuvo un importante crecimiento en sus redes sociales, apareció en un video afectada tras algunos recuerdos de su pasado, expresando las siguientes palabras:

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“Lo admito, lloré recordando y escribiendo eso”, agregó La Segura.

¿Cómo fue la participación de la Segura en La casa de los famosos Colombia?

Esta es la razón por la que La Segura apareció llorando. | Foto: Canal RCN

Recordemos que hace dos años, La Segura tuvo la oportunidad de adquirir gran visibilidad no solo por su talento en el campo de las redes sociales, sino que también, por ser una de las participantes de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Allí la influenciadora generó gran conmoción por parte de los internautas al demostrar su carisma, espontaneidad y talento al ser una de las participantes del programa.