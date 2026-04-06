Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura aparece llorando en sus redes por dolorosa situación: ¿cuál es la razón?

La Segura causa preocupación por sus seguidores al aparecer llorando tras dolorosa situación en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
La Segura aparece llorando en sus redes por dolorosa situación: ¿cuál es la razón?
¿Cuál es la razón por la que La Segura apareció llroando en sus redes? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Natalia Segura, más conocida como La Segura, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por contarles varios acontecimientos a sus seguidores de su vida cotidiana.

Además, la creadora de contenido se ha convertido en tendencia mediante las redes sociales al aparecer llorando recientemente tras una causa que ha sido tema de conversación por parte de los internautas.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video en el que La Segura apareció llorando en sus redes sociales?

La Segura aparece llorando en sus redes por dolorosa situación: ¿cuál es la razón?
Así fue el paso de La Segura en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, La Segura compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de diez millones de seguidores, acerca del complicado momento emocional por el atravesó recientemente.

Artículos relacionados

La causa principal por la que la creadora de contenido apareció llorando mediante sus redes sociales se trató acerca de varias emociones encontradas, pues reveló que ha tenido varios sentimientos encontrados al encontrar varios acontecimientos de su pasado, en especial, por el lugar en el que vivía, pues expresó las siguientes palabras:

“Aunque ya no vivo aquí, esta sigue siendo mi habitación. Un lugar donde no solo viví con todos mis amigos, muchos con los que aún tengo vínculo hoy en día y otros con los que no, pero a todos los recuerdo con amor. Siempre de corazón, recordaré lo que vivimos aquí”, agregó La Segura.

Luego de que La Segura compartiera algunos detalles acerca del lugar en el que vivió y tuvo un importante crecimiento en sus redes sociales, apareció en un video afectada tras algunos recuerdos de su pasado, expresando las siguientes palabras:

Artículos relacionados

“Lo admito, lloré recordando y escribiendo eso”, agregó La Segura.

¿Cómo fue la participación de la Segura en La casa de los famosos Colombia?

La Segura aparece llorando en sus redes por dolorosa situación: ¿cuál es la razón?
Esta es la razón por la que La Segura apareció llorando. | Foto: Canal RCN

Recordemos que hace dos años, La Segura tuvo la oportunidad de adquirir gran visibilidad no solo por su talento en el campo de las redes sociales, sino que también, por ser una de las participantes de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Allí la influenciadora generó gran conmoción por parte de los internautas al demostrar su carisma, espontaneidad y talento al ser una de las participantes del programa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alexa Torrex y Karina García en La casa de los famosos Colombia. Karina García

Karina García lanzó dura crítica contra Alexa Torrex tras su posicionamiento: "ya aburre"

Karina García no se quedó con nada respecto al posicionamiento de Alexa Torrex y dejó ver su opinión más sincera al respecto.

Mánager de Lina Tejeiro reveló nuevos detalles Lina Tejeiro

Claudia Serrato reapareció tras Semana Santa y reveló nuevos detalles sobre su salud

Claudia Serrato volvió a pronunciarse y contó cómo avanza su proceso tras su diagnóstico de cáncer.

Camilo Triana se viste de luto tras el fallecimiento de importante integrante de su familia, ¿quién? Talento nacional

Camilo Triana se viste de luto tras el fallecimiento de importante integrante de su familia, ¿quién?

Camilo Triana se viste de luto tras lamentable pérdida de miembro de su familia tras batallar por complicada enfermedad.

Lo más superlike

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos

Adele reveló cuál fue su verdadera rutina para lograr bajar de peso: 45 kilos menos sin hábitos y dietas exigentes.

Alexa Torrex desmiente la versión de Karola. La casa de los famosos

Karola afirmó ver un beso entre Alexa Torrex y Tebi en el confesionario; así respondió la cucuteña

¡Duelo en la música! Falleció distinguido cantante tras grave diagnóstico de cáncer: así se confirmó Talento internacional

¡Duelo en la música! Falleció distinguido cantante tras grave diagnóstico de cáncer: así se confirmó

Talento internacional

Famoso cantante vence el cáncer por sexta vez y celebra su triunfo en redes sociales: "Sigo aquí"

Paola Jara emociona a sus fans al publicar un video jugando con Emilia Paola Jara

Paola Jara conmovió las redes al revelar un video jugando con Emilia: ¿por fin mostró su rostro?