Desde hace varias semanas, un reconocido actor y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN ha generado diversos comentarios mediante las plataformas digitales tras aparecer en sus redes sociales con un nuevo cambio de look.

Por esta razón, varios internautas han generado una diversidad de comentarios en las redes sociales tras el cambio físico que ha tenido el actor, quien demuestra que está atravesando por una nueva faceta a nivel personal.

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¿Quién es el reconocido actor y exparticipante de La casa de los famosos Colombia que aparece con nuevo cambio de look?

Así luce Mauricio Figueroa. | Foto: Canal RCN

El nombre de Mauricio Figueroa se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales tras reaparecer mediante sus redes sociales con un nuevo cambio de look en el que ha demostrado que está atravesando por una nueva faceta.

En horas de la mañana de este lunes 6 de abril, Mauricio reapareció en su cuenta oficial de Instagram en donde compartió una imagen acerca de cómo luce en la actualidad.

Anteriormente, el actor lucía con el cabello blanco y un poco más largo. Sin embargo, en la actualidad tiene un corte de cabello más juvenil, aunque sigue con su tono natural de color blanco, manteniendo una ligera forma mucho más renovada.

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Por este motivo, una gran variedad de internautas ha generado una ola de comentarios en las diferentes plataformas digitales acerca de la nueva etapa por la que está atravesando Mauricio, en especial, por todos los acontecimientos que está teniendo en su vida cotidiana.

¿Cómo fue la participación de Mauricio Figueroa en La casa de los famosos Colombia?

Este fue el paso de Mauricio Figueroa en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Recordemos que en el pasado, Mauricio Figueroa hizo parte de una de las anteriores temporadas de La casa de los famosos Colombia, acaparó la atención mediática por su nobleza y buen sentido del humor.

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Sin embargo, el actor atravesó por complicados momentos de salud al estar en silla de ruedas, pues no se encontró en las mejores condiciones a causa de algunos quebrantos de salud.

Luego de su salida de La casa de los famosos Colombia, el actor aprovechó la oportunidad para retomar con cada uno de sus proyectos y, también, se ha destacado por ser un reconocido actor de la televisión colombiana.