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Hermano de Yeison Jiménez en el ojo del huracán por viaje en Semana Santa: "me imagino su duelo"

Alejandro Jiménez, hermano de Yeison Jiménez, compartió fotos de sus vacaciones de Semana Santa y dio de qué hablar en redes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en Los Premios Juventud.
Hermano de Yeison Jiménez en el centro de la polémica por fotos en la playa. Foto | Rodrigo Varela.

Apocos días de cumplirse tres meses del trágico fallecimiento de Yeison Jiménez, una polémica rodea a la familia, esto luego de que uno de los hermanos del fallecido cantante fuera duramente cuestionado por una situación que causó revuelo entre los internautas.

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¿Por qué el hermano de Yeison Jiménez fue duramente cuestionado en redes sociales ?

Todo se dio a raíz de unas recientes publicaciones que hizo Alejandro Jiménez, hermano de Yeison, quien publicó unas fotografías de lo que fueron unos días de descanso en la playa por motivo de la Semana Santa, viaje que generó controversia en redes, pues muchos consideran que es inapropiado, cuando hace poco fue el fallecimiento de su hermano.

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Los detalles de cómo vivió la semana santa el joven, los dio a conocer él mismo a través de su cuenta de Instagram, en donde presumió varias imágenes y videos que protagonizó junto a su actual pareja, registro en el que se le puede apreciar tranquilo a la orilla del mar.

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¿Qué pasó con el hermano de Yeison Jiménez y por qué causó polémica?

Sin embargo, aunque muchos se mostraron de acuerdo con que se tome un tiempo para disfrutar, hubo otros que cuestionaron el hecho de que lo haga en medio del duelo por la pérdida de su hermano, pues a su criterio ha pasado poco tiempo desde que el artista partió de este plano en el accidente aéreo que le quitó la vida.

Yeison Jiménez en Buen día Colombia.
Hermano de Yeison Jiménez es criticado por viaje en Semana Santa. Foto | Canal RCN.

"Me imagino su duelo", "Claro la plata que en vida no daba el hermano ahora sí la va a recibir", "Pasando tiene de fiesta en todo, más nos ha dolido a nosotros que a él", "Gozando de los bienes que les dejó, muy bien la vida es un rato", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

En contraparte, hubo quienes expresaron abiertamente que no ven ningún tipo de problema en que el joven se de la oportunidad de viajar, pues el hecho de que lo haga no quiere decir que no lamente la ausencia de su hermano, pues al final, la vida para quienes sigue aquí debe continuar.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Alejandro Jiménez desata polémica por vacaciones en la playa. Foto | Canal RCN.
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