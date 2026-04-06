En las últimas horas, el nombre de Camilo Triana se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido, sino que también, por atravesar por un complicado momento a nivel emocional tras vestirse de luto.

El influenciador reveló que está atravesando por un complicado momento a nivel emocional tras confirmar la muerte de importante miembro de su familia con desgarradora noticia.

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¿Quién es el importante integrante de Camilo Triana que falleció en las últimas horas?

Así confirmó Camilo Triana el fallecimiento de su masctoa. | Foto: Freepik

Es clave mencionar que Camilo Triana se ha destacado no solo por ser uno de los creadores de contenido digital más destacados del país al demostrar su gran habilidad en el campo de las redes sociales, sino que también, por el doloroso momento por el que está atravesando a nivel emocional.

Recientemente, Camilo Triana compartió una desgarradora publicación mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, acerca del desafortunado fallecimiento de su perro, quien enfrentó una complicada enfermedad cancerígena, pues expresó las siguientes palabras:

“Por siempre Magnus Antonio, te amo con mi vida entera. Gracias por devolverme las ganas de vivir, prometo hacer valer cada segundo que me quede de existencia. Espérame cruzando el arcoíris. Descansa en paz mi vida”, agregó Camilo Triana.

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Luego de esta publicación, el creador de contenido compartió otra fotografía de su mascota, recordando una de sus últimas noches tras el complicado momento por el que estaba atravesando, pues, expresó las siguientes palabras:

“Es su primera noche en el cielo. Ojalá tenga compañía porque no le gusta estar solito, además, le gusta dormir debajo de las cobijas y que le rasquen las orejitas al dormir”, señaló el influenciador.

¿Qué reacciones ha dejado el fallecimiento de la mascota de Camilo Triana en sus redes sociales?

Reacciones tras el fallecimiento de la mascota de Camilo Triana. | Foto: Freepik

Tras el complicado momento a nivel emocional por el que ha estado atravesando Camilo Triana, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano como XimeMua, La Mafe Méndez e Isa Vasquéz, le han enviado sentidos mensajes de apoyo, expresándoles las siguientes palabras: