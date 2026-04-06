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Karola se molestó con Alexa por su reacción incómoda en la cocina: ¿fue por Eidevin López?

Karola presentó diferencias con Alexa Torrex a causa de no recibir sus alimentos e internautas dicen que es por defender a Eidevin.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karola se molestó con Alexa por su reacción incómoda en la cocina: ¿fue por Eidevin López?
¿Cuál es la razón por la que Alexa y Karola discutieron? | Fotos: Canal RCN

Desde hace varias semanas, Alexa Torrex, quien es una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, ha acaparado la atención mediática no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por sus polémicos gestos durante los posicionamientos.

Por este motivo, Alexa ha generado una gran variedad de opiniones acerca de la diferencia que tuvo con Eidevin López, pues, en el reciente posicionamiento, tuvo una inesperada acción al entregarle una falda.

Con base en esto, Alexa presentó diferencias recientemente con Karola al no recibir los alimentos que ella estaba preparando con Eidevin López y esto ha generado una gran rivalidad.

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¿Cuál fue la razón por la que Alexa Torrex tuvo diferencias con Karola por defender a Eidevin López?

Karola se molestó con Alexa por su reacción incómoda en la cocina: ¿fue por Eidevin López?
Karola le dijo sus verdades a Alexa. | Foto: Canal RCN

Recordemos que en la noche del pasado 5 de abril, Alexa Torrex se mostró enojada con algunas dinámicas que ha tenido Eidevin López en La casa de los famosos Colombia, pues, aprovechó la oportunidad para sincerarse con él durante el posicionamiento; mostrándole una falda.

Por esta razón, algunos participantes que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia como Karola Alcendra se han mostrado enojados con algunas dinámicas que ha tenido Alexa.

Con base en esto, Alexa presentó en horas de la mañana de este lunes 6 de abril, algunas diferencias con Karola Alcendra tras no recibir la comida que estaba preparando la costeña con Eidevin, todo comenzó de la siguiente manera:

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Karola Alcendra empieza diciendo: “uno acá le prepara la comida con cariño a todo el mundo, desagradecida. Tú no mandas a nadie, solo a Tebi o a Alejandro. Y como esta chica quiere copear a Altafulla tras no comer en los realities, acá hay que comerse lo que todo el mundo come porque nadie tiene corona”, agregó.

¿Qué le respondió Alexa Torrex a Karola tras no recibirle los alimentos?

Karola se molestó con Alexa por su reacción incómoda en la cocina: ¿fue por Eidevin López?
Eso le respondió Alexa a Karola. | Foto: Canal RCN

Tras la reciente discusión entre Karola y Alexa, la cucuteña aprovechó la oportunidad para responderle lo que piensa acerca de su reacción tras no recibir sus alimentos, pues, le expresó las siguientes palabras:

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“De malas, todo me lo he comido, pero no tienes por qué tratarme así. A mí no me am3nac*s, no quiero comer, yo me siento incómoda recibiéndoles platos de comida”, agregó Alexa.

Aunque por el momento no se ha revelado cuál es la causa por la que Alexa y Karola presentaron ciertas diferencias, algunos internautas especulan que se debe a causa de los comentarios que tuvo recientemente con Eidevin López.

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