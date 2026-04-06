Artemis II rompe récord histórico y se acerca al sobrevuelo de la cara oculta de la luna: ¿qué se sabe?

La misión Artemis II continúa su recorrido en el espacio ahora se espera el sobrevuelo alrededor de la luna en la que además se mostrará la parte oculta, algo que nunca se ha explorado.

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¿Qué ocurre durante el paso de Artemis II por la cara oculta de la Luna?

La tripulación integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtió en la primera en superar el récord establecido por la misión Apolo 13, al ubicarse a más de 400 mil kilómetros de la Tierra.

El momento más relevante de esta etapa de la misión se produce cuando la nave entra en la zona posterior del satélite natural, donde no es posible mantener contacto con la Tierra.

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En ese tramo, las comunicaciones con el centro de control se interrumpen por aproximadamente 40 minutos debido a la posición de la Luna, que bloquea las señales de radio entre la cápsula y la Tierra.

Artemis II: hora y detalles del momento en que rodeará la cara oculta de la Luna. (Foto: AFP)

Durante ese recorrido, la nave no entra en órbita lunar, sino que realiza un sobrevuelo planificado que le permite rodear el satélite.

En ese trayecto, la tripulación tiene la oportunidad de observar áreas que no son visibles desde la Tierra y que hasta ahora solo han sido estudiadas a través de misiones robóticas.

Entre los puntos de interés se encuentra la cuenca Oriental, una formación de impacto ubicada en el hemisferio sur lunar.

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La NASA ha indicado que la trayectoria está diseñada para mantener el control del vuelo en todo momento, pese a la pérdida temporal de señal.

¿Qué observarán los astronautas durante el sobrevuelo a la parte oculta de la lunar?

Mientras la nave se aproxima a la cara oculta, los astronautas registran imágenes y observaciones directas desde las ventanas de la cápsula Orión.

Artemis II: hora y detalles del momento en que rodeará la cara oculta de la Luna. (Foto: Freepik)

La misión cuenta con más de 30 cámaras a bordo, además de equipos diseñados para documentar la superficie lunar en detalle, que se dará aproximadamente 10:44 p.m. hora del oriente de Estados Unidos es decir en Colombia serían las 9:44 p.m.

Uno de los fenómenos previstos durante el trayecto es la alineación temporal del Sol, la Tierra y la Luna, lo que generará un eclipse solar visible únicamente desde la nave durante aproximadamente 53 minutos. Este evento ocurre antes del paso por la zona de comunicación interrumpida.