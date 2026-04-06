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¡Karely Ruiz está de luto! La mexicana despidió a un ser querido con emotivo mensaje en redes sociales

Karely Ruiz mostró su dolor en Instagram tras despedir a un ser querido, generando apoyo masivo de sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karely Ruiz pierde un ser querido.
Karely Ruiz pierde un ser querido. (Fotos de Freepik)

La influenciadora y modelo mexicana Karely Ruiz mostró su tristeza en redes sociales por la pérdida de uno de sus seres queridos.

Karely Ruiz muestra su tristeza en redes sociales.
Karely Ruiz muestra su tristeza en redes sociales. (Foto de Freepik)

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¿A quién perdió la influenciadora Karely Ruiz?

En sus historias de Instagram, la creadora de contenido compartió una foto de su mascota llamada Kitty junto a un emotivo mensaje de despedida.

La publicación generó una ola de reacciones entre sus millones de seguidores, quienes le enviaron palabras de apoyo en este difícil momento.

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Karely reapareció en redes luego de haber participado en otro evento de boxeo. Recordemos que la mexicana fue parte del espectáculo organizado por el streamer Westcol, donde se enfrentó a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García.

Aunque para muchos creadores esta experiencia es única, Ruiz ha continuado entrenándose y enfrentando rivales en el cuadrilátero, consolidando su presencia en este tipo de eventos que mezclan deporte, entretenimiento digital y música.

“La voy a extrañar mucho Kitty, siempre vivirás en mi corazón”, escribió Karely Ruiz en su publicación.

La participación constante de Karely en combates organizados por creadores la posiciona como una figura clave en este nuevo formato de entretenimiento.

Su victoria frente a Karina García fue celebrada por miles de espectadores, pero más allá del resultado, lo que destacó fue el espectáculo que ambas ofrecieron.

Karely ha demostrado disciplina y compromiso, lo que la convierte en una de las personalidades más esperadas en futuros eventos.

Aunque Westcol no ha confirmado si habrá un Stream Fighters 5, la expectativa sobre la participación de Karely es alta.

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Su presencia garantiza visibilidad y emoción, y su capacidad para atraer audiencias la convierte en un elemento esencial dentro de este tipo de producciones.

En ese momento, la mexicana generó un gran revuelo al anunciar que el dinero obtenido en el evento de boxeo lo donaría a una fundación dedicada al rescate de animales. Esa decisión mostró su compromiso y sensibilidad hacia las causas sociales, especialmente con los animales, con quienes siempre ha demostrado tener una conexión especial.

Por eso, la pérdida de su mascota Kitty se convierte en un episodio profundamente doloroso en su vida.

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