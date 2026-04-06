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Así reaccionaron Isabella Ladera y Hugo García tras descubrir el género de su bebé

Isabella Ladera y Hugo García revelaron que esperan un niño y su reacción se volvió tema de conversación en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Así reaccionaron Isabella Ladera y Hugo García tras descubrir que esperan un niño
Isabella Ladera y Hugo García esperan un niño / (Foto de AFP y Freepik)

El embarazo de Isabella Ladera ha generado conversación en redes. Tras revelar que está a la espera de un niño, su reacción junto a Hugo García no tardó en captar la atención de los internautas.

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¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?

Isabella Ladera confirmó su embarazo el 13 de febrero de 2026 a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen de la ecografía de su bebé. Desde entonces, ha dado a conocer detalles de esta etapa, incluyendo que se encuentra aproximadamente en el sexto mes de gestación.

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?
Isabella Ladera anunció su segundo embarazo a través de redes sociales / (Foto de AFP y Freepik)

El padre del bebé es el modelo e influencer peruano Hugo García, con quien hizo pública su relación meses atrás. Ambos han mostrado que atraviesan un momento de estabilidad personal, alejados de situaciones mediáticas que marcaron etapas anteriores.

Uno de los aspectos que Isabella ha mencionado tiene que ver con el respeto a su espacio personal. A través de sus redes, pidió a quienes se acercan a ella en la calle que eviten tocar su vientre sin permiso, señalando que se trata de una decisión sobre su propio cuerpo.

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¿Cómo anunció Isabella Ladera que su bebé es un niño?

El 6 de abril de 2026, Isabella Ladera y Hugo García revelaron el género de su bebé mediante una publicación en redes sociales. La pareja eligió una sesión de fotos temática para dar la noticia.

¿Cómo anunció Isabella Ladera que su bebé es un niño?
Isabella Ladera que está a la espera de un niño / (Foto de AFP y Freepik)

En las imágenes, ambos aparecen con elementos asociados a actividades deportivas, como un uniforme de carreras y un guante de béisbol. Acompañaron el contenido con el mensaje:

“Se viene nuestro campeón mundial”.

Con esta revelación, confirmaron que esperan un niño, lo que convierte este embarazo en el segundo hijo para Isabella y el primero en común con Hugo García.

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¿Cómo reaccionaron Isabella Ladera y Hugo García al conocer el resultado?

Posteriormente, se difundió un video en redes sociales que muestra el momento en que la pareja descubre el género del bebé. En la grabación, Isabella, Hugo y Mía participan en una dinámica de revelación con un pastel en forma de corazón.

El exterior del pastel era completamente blanco, mientras que en su interior se encontraba el resultado. Para hacerlo más sorpresivo, Isabella y Hugo se ubicaron de espaldas al pastel y, sin mirar, introdujeron dos copas de vidrio dentro del postre.

Al retirarlas, el color de la masa que quedaba dentro de las copas revelaba el género del bebé: azul si era niño o rosado si era niña.

Según se observa en el video, Mía notó primero el color azul del interior, lo que indicaba que sería un niño. Su reacción llamó la atención de los internautas, quienes afirman que su expresión reflejaba emoción al conocer la noticia.

Segundos después, Isabella y Hugo miraron el resultado, reaccionaron con gritos, saltos y un abrazo. El momento se compartió ampliamente en redes, donde usuarios destacaron la emoción familiar.

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