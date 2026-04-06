Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Marilyn Patiño sorprendió al confesar quién quiere que gane La casa de los famosos; ¿contradicción?

Marilyn Patiño causó revuelo al compartir su opinión sobre quién merece ganar La casa de los famosos, generando confusión.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Marilyn Patiño sorprendió al dar su ganador de esta temporada.
Marilyn Patiño sorprendió al dar su ganador de esta temporada de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Marilyn Patiño, reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, sorprendió al revelar a quién de sus excompañeros ve como el ganador del reality.

Marilyn Patiño quedó eliminada el pasado 5 de abril.
Marilyn Patiño quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, el pasado 5 de abril. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

El pasado 5 de abril, la actriz quedó fuera de la competencia por segunda vez, decisión tomada por el público.

Desde entonces, ha compartido sus impresiones sobre el juego, tanto desde la experiencia vivida dentro de la casa como desde la perspectiva externa que ahora tiene.

Artículos relacionados

¿Por qué se enfrentaron Marilyn Patiño y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Patiño confesó que, consciente de que Alejandro Estrada era uno de los rivales más fuertes, decidió enfrentarlo directamente.

Según explicó, no estaba de acuerdo con la dinámica que él y Tebi mantenían con Alexa Torrex, a quienes calificó como “empleados” de la cucuteña.

Para ella, unirse a ese grupo implicaba someterse a Alexa, por lo que prefirió sentirse más cómoda en el equipo de Calma.

Artículos relacionados

¿Quién debe ser el ganador de La casa de los famosos Colombia 3, según Marilyn Patiño?

Aunque su enfrentamiento con Alejandro fue evidente dentro de la casa, Marilyn sorprendió al afirmar que le gustaría que él se quedara con el triunfo de esta temporada.

Sus declaraciones generaron confusión entre los seguidores, quienes recordaron que la actriz lo dejó nominado antes de su salida.

Sin embargo, para Patiño, Alejandro representa un jugador fuerte y estratégico, capaz de llegar hasta el final.

Los internautas no tardaron en comentar la publicación, señalando que no entienden el proceder de la actriz.

Para muchos, resulta contradictorio que después de enfrentarse a Alejandro y contribuir a su nominación, ahora lo considere como el posible ganador.

La caleña, fiel a su estilo directo, se conectará esta noche para enviar un mensaje a los habitantes de la casa más famosa del país.

Al mismo tiempo, se conocerá al líder invisible de la semana, que estará entre Valentino Lázaro y Eidevin, los dos concursantes que más se acercaron al número exacto de estrellas contadas en la última prueba.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Marilyn Patiño dejó clara su postura con Renzo Meneses. La casa de los famosos

Marilyn Patiño rompió el silencio sobre su relación con Renzo tras su eliminación de La casa de los famosos

Marilyn Patiño generó expectativa con sus palabras sobre Renzo, insinuando que lo vivido no fue lo que parecía.

El Flaco Solórzano se puso en los zapatos de Juancho Arango Fernando Solórzano

El Flaco Solórzano envió mensaje a Juancho Arango de La casa de los famosos 3

El Flaco Solórzano analizó la participación de Juancho Arango de La casa de los famosos Colombia 3: "Mi cucho".

Alexa Torrex discute con Alejandro Estrada y Tebi. La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Tebi se molestan con Alexa Torrex en La casa de los famosos; ¿Fin de la alianza?

Alejandro Estrada y Tebi mostraron su inconformidad con Alexa Torrex y la tensión amenaza con fragmentar su grupo.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta reaccionó al robo de su celular Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta hizo inesperada advertencia tras el robo de su celular y generó reacciones

Nicolás Arrieta causó revuelo al advertir a sus seguidores acerca de lo que podría suceder tras el robo de su celular.

La razón por la que Young Miko es tendencia. Talento internacional

¿Quién es Young Miko y por qué todos hablan de ella?: esto es lo que se sabe

Belinda rompe el silencio tras fotos falsas con IA que la muestran en polémica situación Belinda

Belinda rompe el silencio tras fotos falsas con IA que la muestran en polémica situación

Ryan Castro se refirió a los comentarios de Lina Tejeiro Ryan Castro

Ryan Castro reaccionó a declaraciones de Lina Tejeiro sobre él: así le respondió

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos