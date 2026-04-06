Marilyn Patiño sorprendió al confesar quién quiere que gane La casa de los famosos; ¿contradicción?

Marilyn Patiño, reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, sorprendió al revelar a quién de sus excompañeros ve como el ganador del reality.

Marilyn Patiño quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, el pasado 5 de abril. (Foto Canal RCN)

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El pasado 5 de abril, la actriz quedó fuera de la competencia por segunda vez, decisión tomada por el público.

Desde entonces, ha compartido sus impresiones sobre el juego, tanto desde la experiencia vivida dentro de la casa como desde la perspectiva externa que ahora tiene.

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¿Por qué se enfrentaron Marilyn Patiño y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Patiño confesó que, consciente de que Alejandro Estrada era uno de los rivales más fuertes, decidió enfrentarlo directamente.

Según explicó, no estaba de acuerdo con la dinámica que él y Tebi mantenían con Alexa Torrex, a quienes calificó como “empleados” de la cucuteña.

Para ella, unirse a ese grupo implicaba someterse a Alexa, por lo que prefirió sentirse más cómoda en el equipo de Calma.

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¿Quién debe ser el ganador de La casa de los famosos Colombia 3, según Marilyn Patiño?

Aunque su enfrentamiento con Alejandro fue evidente dentro de la casa, Marilyn sorprendió al afirmar que le gustaría que él se quedara con el triunfo de esta temporada.

Sus declaraciones generaron confusión entre los seguidores, quienes recordaron que la actriz lo dejó nominado antes de su salida.

Sin embargo, para Patiño, Alejandro representa un jugador fuerte y estratégico, capaz de llegar hasta el final.

Los internautas no tardaron en comentar la publicación, señalando que no entienden el proceder de la actriz.

Para muchos, resulta contradictorio que después de enfrentarse a Alejandro y contribuir a su nominación, ahora lo considere como el posible ganador.

La caleña, fiel a su estilo directo, se conectará esta noche para enviar un mensaje a los habitantes de la casa más famosa del país.

Al mismo tiempo, se conocerá al líder invisible de la semana, que estará entre Valentino Lázaro y Eidevin, los dos concursantes que más se acercaron al número exacto de estrellas contadas en la última prueba.