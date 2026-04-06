Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

El Flaco Solórzano envió mensaje a Juancho Arango de La casa de los famosos 3

El Flaco Solórzano analizó la participación de Juancho Arango de La casa de los famosos Colombia 3: "Mi cucho".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
El Flaco Solórzano se puso en los zapatos de Juancho Arango
El Flaco Solórzano reaccionó a momento de Juancho Arango en LCDLFC. (Fotos Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 3 no para de dar de qué hablar en redes sociales en donde internautas y hasta exparticipantes comentan sobre lo que pasa, uno de ellos Fernando Solórzano.

Artículos relacionados

El Flaco Solórzano reaccionó a participación de Juancho Arango en La casa de los famosos Colombia 3

En medio de la dinámica que se vive en La casa de los famosos, varios participantes han mostrado cambios en su estado de ánimo, y uno de los que más ha generado comentarios recientemente es Juancho Arango.

Ante esto, El Flaco Solórzano decidió pronunciarse con un mensaje cargado de cercanía y confianza, fiel a la relación que mantiene con el también actor Juancho Arango.

Solórzano, quien ya pasó por el reality del Canal RCN se mostró activo en redes durante la gala del 5 de abril en donde quedó eliminada Marilyn Patiño y en donde se salvó Juancho Arango de quedar eliminado.

Fernando se mostró feliz por ver una semana más a JUuancho Arango en la competencia, algo que al parecer no tiene feliz al actor, quien ha expresado en varias oportunidades que quiere salir de la competencia.

Buenaa, Juancho, mi cucho, mi mompi.

El Flaco Solórzano habló de Juancho Arango
El Flaco Solórzano habló de la participación de Juancho Arango. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué mensaje le envió El Flaco Solórzano a Juancho Arango tras ver su estado de ánimo en La casa de los famosos Colombia?

Lorena Altamirano, prometida de El Flaco Solórzano también analizó lo que está viviendo el actor y aseguró que se le notaba que estaba cansado.

Juancho está aburrido.

El Flaco Solórzano quiso enviarle un mensaje de ánimo a su colega asegurándole que él sabía por lo que estaba pasando al ser exparticipante.

Vamos mompirri, está todo aburrido, yo sé que es eso.


Las palabras de Solórzano han sido compartidas en diferentes páginas en redes en donde internautas le han aplaudido su compañerismo con su colega y por enviarle la mejor energía.

Asimismo, le han pedido que vaya en un congelado a La casa de los famosos Colombia para darle ánimos a su amigo y así motivarlo a seguir dándola toda en la competencia en representación de los actores de Colombia.

La casa de los famosos Colombia cada día se pone mejor y los únicos que deciden quién sale son los televidentes e internautas, por eso, si no te quieres perder ningún detalle te invitamos a conectar de domingo a domingo con la señal y la App del Canal RCN.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alexa Torrex discute con Alejandro Estrada y Tebi. La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Tebi se molestan con Alexa Torrex en La casa de los famosos; ¿Fin de la alianza?

Alejandro Estrada y Tebi mostraron su inconformidad con Alexa Torrex y la tensión amenaza con fragmentar su grupo.

Karola se molestó con Alexa por su reacción incómoda en la cocina: ¿fue por Eidevin López? La casa de los famosos

Karola se molestó con Alexa por su reacción incómoda en la cocina: ¿fue por Eidevin López?

Karola presentó diferencias con Alexa Torrex a causa de no recibir sus alimentos e internautas dicen que es por defender a Eidevin.

Alexa Torrex desmiente la versión de Karola. La casa de los famosos

Karola afirmó ver un beso entre Alexa Torrex y Tebi en el confesionario; así respondió la cucuteña

Karola sostuvo que Alexa Torrex y Tebi tuvieron un beso en el confesionario, generando tensión en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Alexa Torrex, Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Alexa Torrex frenó en seco a Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos: ¿qué pasó?

Alexa Torrez no dudó en recordarles a sus compañeros que está jugando sola y es libre de hablarle a quien ella desee.

Artemis II: a las 9:44 p.m. en Colombia será el sobrevuelo por la cara oculta de la Luna Ciencia

Artemis II rompe récord histórico y se acerca al sobrevuelo de la cara oculta de la luna: ¿qué se sabe?

Karely Ruiz pierde un ser querido. Karely Ruiz

¡Karely Ruiz está de luto! La mexicana despidió a un ser querido con emotivo mensaje en redes sociales

Ryan Castro se refirió a los comentarios de Lina Tejeiro Ryan Castro

Ryan Castro reaccionó a declaraciones de Lina Tejeiro sobre él: así le respondió

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos