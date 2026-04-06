La casa de los famosos Colombia 3 no para de dar de qué hablar en redes sociales en donde internautas y hasta exparticipantes comentan sobre lo que pasa, uno de ellos Fernando Solórzano.

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El Flaco Solórzano reaccionó a participación de Juancho Arango en La casa de los famosos Colombia 3

En medio de la dinámica que se vive en La casa de los famosos, varios participantes han mostrado cambios en su estado de ánimo, y uno de los que más ha generado comentarios recientemente es Juancho Arango.

Ante esto, El Flaco Solórzano decidió pronunciarse con un mensaje cargado de cercanía y confianza, fiel a la relación que mantiene con el también actor Juancho Arango.

Solórzano, quien ya pasó por el reality del Canal RCN se mostró activo en redes durante la gala del 5 de abril en donde quedó eliminada Marilyn Patiño y en donde se salvó Juancho Arango de quedar eliminado.

Fernando se mostró feliz por ver una semana más a JUuancho Arango en la competencia, algo que al parecer no tiene feliz al actor, quien ha expresado en varias oportunidades que quiere salir de la competencia.

Buenaa, Juancho, mi cucho, mi mompi.

El Flaco Solórzano habló de la participación de Juancho Arango. (Fotos Canal RCN)

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¿Qué mensaje le envió El Flaco Solórzano a Juancho Arango tras ver su estado de ánimo en La casa de los famosos Colombia?

Lorena Altamirano, prometida de El Flaco Solórzano también analizó lo que está viviendo el actor y aseguró que se le notaba que estaba cansado.

Juancho está aburrido.

El Flaco Solórzano quiso enviarle un mensaje de ánimo a su colega asegurándole que él sabía por lo que estaba pasando al ser exparticipante.

Vamos mompirri, está todo aburrido, yo sé que es eso.



Las palabras de Solórzano han sido compartidas en diferentes páginas en redes en donde internautas le han aplaudido su compañerismo con su colega y por enviarle la mejor energía.

Asimismo, le han pedido que vaya en un congelado a La casa de los famosos Colombia para darle ánimos a su amigo y así motivarlo a seguir dándola toda en la competencia en representación de los actores de Colombia.

La casa de los famosos Colombia cada día se pone mejor y los únicos que deciden quién sale son los televidentes e internautas, por eso, si no te quieres perder ningún detalle te invitamos a conectar de domingo a domingo con la señal y la App del Canal RCN.