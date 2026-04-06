Nicolás Arrieta hizo inesperada advertencia tras el robo de su celular y generó reacciones

Un mensaje que compartido en las redes sociales de Nicolás Arrieta generó todo tipo de comentarios. El influencer realizó un inesperado comentario tras contar que fue víctima del robo de su celular.

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¿Qué dijo Nicolás Arrieta tras el robo de su celular?

El creador de contenido Nicolás Arrieta reveló, a través de sus historias, que su celular fue robado, lo que le impidió acceder de inmediato a varias de sus cuentas personales. En su mensaje, explicó que ha estado recuperando su información, especialmente de aplicaciones de mensajería.

Nicolás Arrieta lanzó advertencia tras el robo de su celular / (Foto del Canal RCN)

Arrieta señaló que, aunque ha logrado retomar el control de algunas plataformas, todavía se encuentra restableciendo el acceso completo. El influenciador aprovechó el momento para alertar a sus seguidores sobre posibles mensajes desde su número.

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¿Qué advertencia envió Nicolás Arrieta a través de sus redes?

Dentro de su publicación, Nicolás Arrieta advirtió que podría ocurrir que alguien recibiera mensajes desde su número solicitando dinero o algún tipo de fotos personales.

En tono de broma, añadió que no tendrían por qué preocuparse, pues sería él mismo quien haría ese tipo de peticiones.

"Si les escriben de mi celular a pedirles plata o n*d3s, soy yo", destacó.

El mensaje no pasó desapercibido entre los internautas, quienes rápidamente destacaron el sentido del humor del creador. Mensajes como: “qué forma de avisar”, “no sabía si era en serio o en broma” y “toca estar atentos” destacaron en los comentarios de la historia.

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¿A qué se dedica Nicolás Arrieta?

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia 2026, Nicolás se estrenó como presentador en Buen día, Colombia, programa matutino del Canal RCN. Él mismo compartió este nuevo paso en sus redes sociales con la frase “mi primera chamba”.

En paralelo, continúa activo como creador de contenido. En sus redes sociales suele compartir momentos de su día a día y experiencias personales. Este tipo de historias, según afirman los fans, contribuyen a que no pierda la conexión con su audiencia.