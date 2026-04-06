Lina Tejeiro reapareció tras las declaraciones que Ryan Castro hizo sobre ella; ¿lo mencionó?
Lina Tejeiro compartió una historia en sus redes sociales que generó todo tipo de comentarios entre los internautas.
Las recientes declaraciones de Ryan Castro sobre Lina Tejeiro volvieron a poner sus nombres en tendencia y generaron expectativa por una posible respuesta de la actriz.
¿Qué ha pasado entre Ryan Castro y Lina Tejeiro?
La interacción entre Lina Tejeiro y Ryan Castro se convirtió en tema de conversación luego de que la actriz mencionara al cantante durante una entrevista, donde lo señaló como alguien que le llamaba la atención.
A partir de ese momento, usuarios en redes comenzaron a relacionarlos y a construir distintas teorías sobre un posible acercamiento. Pese a esto, no hubo confirmaciones directas sobre algún vínculo más allá de lo expresado por la actriz.
¿Qué dijo Ryan Castro sobre Lina Tejeiro?
Tiempo después, Ryan Castro fue consultado sobre ese comentario en medio de una entrevista. El artista explicó que sí llegó a ver lo que Lina Tejeiro había dicho, principalmente porque sus seguidores le compartieron el contenido en repetidas ocasiones.
El cantante señaló que, aunque una publicación suya en redes fue interpretada por algunos usuarios como una reacción, no le dio mayor relevancia al tema. Así mismo, destacó que no han tenido ningún tipo de contacto.
¿Cómo apareció Lina Tejeiro tras las declaraciones de Ryan Castro?
Luego de que se difundieran las palabras del cantante, varios usuarios estuvieron atentos a las redes sociales de Lina Tejeiro para ver si respondía de forma directa. La expectativa se centraba en conocer su postura frente a lo ocurrido.
Sin embargo, aunque subió una historia en Instagram, la actriz no se refirió al tema. En su lugar, compartió una fotografía en la que aparece dentro de un carro, sonriendo, mientras suena una canción que hace referencia a su personalidad y actitud segura.
Esta publicación fue interpretada de diferentes maneras. Algunos internautas afirman que podría tratarse de un mensaje indirecto, mientras que otros consideran que no guarda relación con las declaraciones. Hasta ahora, Lina Tejeiro no ha dado más comentarios sobre la situación.