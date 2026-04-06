Karina García sorprendió al revelar detalles de su infancia: “soy sola en este mundo”

Através de sus redes sociales, Karina García compartió un detalle de su vida que rápidamente se viralizó. La panelista de '¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia? recordó que cómo se sintió al crecer sin padre ni hermanos.

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¿Qué reveló Karina García sobre su infancia?

Karina García contó que creció sin la presencia de un padre y sin hermanos, una situación que, según sus palabras, la llevó a sentirse sola durante varios momentos de su vida.

Explicó que no tuvo la experiencia de contar con una figura masculina cercana que la protegiera desde pequeña ni con alguien de su misma edad con quien compartir ese vínculo familiar.

Karina García reveló detalles sobre su infancia / (Foto del Canal RCN)

Aseguró que, aunque en algún momento llegó a sentirse afectada por esa situación, con el tiempo aprendió a enfrentarla por su cuenta.

"Yo sí me puse triste mucho tiempo de mi vida, pero yo no sabía que era por eso. Hasta que fui creciendo y fui entendiendo que me hizo falta como esa protección de un papá", destacó.

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¿Cómo influyó esta ausencia familiar en la vida de Karina García?

De acuerdo con lo que relató, crecer sin estas figuras la llevó a desarrollar una personalidad independiente. Señaló que aprendió a ser fuerte por sí misma y a resolver sus propios desafíos sin depender de otros.

Karina García se describió a sí misma como una persona independiente / (Foto del Canal RCN)

García también explicó que, aunque en su momento le habría gustado contar con un hermano o hermana que la respaldara, esa realidad no fue parte de su historia. Aun así, afirmó que logró adaptarse y construir su camino.

"Me hubiera gustado tener un hermano o una hermana que sea como: "Hey, con Karina no se meta", explicó.

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¿Qué dijo Karina García sobre la relación con su padre?

En sus declaraciones, Karina García mencionó que no mantiene resentimientos hacia su padre y espera que se encuentre bien.

Reveló que las circunstancias de la vida los separaron y que, aunque en algún momento de su infancia lo extrañó, con el paso del tiempo dejó de considerar necesaria esa figura en su vida.

Además, explicó que cuando tuvo la oportunidad de conocerlo más adelante, ya no sentía la necesidad de establecer un vínculo cercano, debido a que había crecido de manera independiente.

Su testimonio generó múltiples reacciones, donde algunos internautas destacaron la valentía al contar su historia.