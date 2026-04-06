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Reconocida actriz sufre grave accidente y termina hospitalizada junto a sus hijos

Reconocida actriz y varios de sus hijos fueron hospitalizados tras un accidente de tránsito en California.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Reconocida actriz sufre grave accidente y termina hospitalizada junto a sus hijos
Reconocida actriz sufre grave accidente y termina hospitalizada junto a sus hijos (Foto IA)

El mundo del entretenimiento se encuentra en shock tras conocerse la noticia de un grave accidente en el que se vio involucrada una reconocida actriz, quien terminó hospitalizada junto a varios de sus hijos.

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El hecho ha generado preocupación entre sus seguidores y medios internacionales, debido a la cantidad de menores que viajaban con ella en el momento del impacto.

El incidente ocurrió en horas de la tarde del pasado 2 de abril, cuando el vehículo en el que se movilizaba la artista colisionó con otro automóvil en una vía de California.

De acuerdo con reportes oficiales, el accidente se produjo luego de que otro conductor no respetara una señal de tránsito y atravesara un semáforo en rojo, provocando el choque.

¿Quién es la actriz que se encuentra hospitalizada tras grave accidente?

Se trata de Tori Spelling, reconocida por su participación en la serie Beverly Hills, 90210, donde interpretó a uno de los personajes más recordados por el público.

La actriz se encontraba conduciendo el vehículo en el momento del accidente y no viajaba sola. En el carro iban siete menores: cuatro de sus hijos y tres amigos de ellos.

Todos los ocupantes fueron atendidos inicialmente en el lugar por los servicios de emergencia y posteriormente trasladados a un centro médico para una evaluación más detallada.

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Las autoridades confirmaron que no se realizaron arrestos tras el incidente, aunque la investigación continúa para esclarecer completamente lo sucedido.

Tori Spelling y sus hijos resultan hospitalizados tras fuerte accidente
Tori Spelling y sus hijos resultan hospitalizados tras fuerte accidente (Foto Jesse Grant / AFP)

¿Cómo se encuentra Tori Spelling?

Tras el accidente, tanto la actriz como los menores fueron llevados al hospital como medida preventiva, teniendo en cuenta la magnitud del impacto y la presencia de varios niños en el vehículo.

Los reportes indican que los involucrados presentaron lesiones como golpes, contusiones y algunas afectaciones leves, sin que hasta el momento se haya informado sobre heridas de gravedad. Sin embargo, el protocolo médico se activó de inmediato para garantizar la atención oportuna de todos los afectados.

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Durante la intervención de las autoridades, la actriz colaboró entregando detalles de lo ocurrido, visiblemente afectada por la situación, pero consciente de los hechos.

Por ahora, tanto Tori Spelling como sus hijos permanecen bajo observación médica mientras avanzan en su recuperación. La noticia ha generado múltiples mensajes de apoyo en redes sociales, donde seguidores esperan su pronta mejoría tras el susto vivido.

Tori Spelling vive angustiante accidente y es hospitalizada con sus hijos
Tori Spelling vive angustiante accidente y es hospitalizada con sus hijos (Foto Jesse Grant / AFP)
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