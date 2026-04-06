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Nicolás Arrieta causa revuelo al revelar insólita propuesta de una seguidora: ¿cuál fue?

Nicolás Arrieta mostró el mensaje de una seguidora que le hizo una inesperada propuesta y causó revuelo en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Nicolás Arrieta sorprende al revelar insólita propuesta de una seguidora
Nicolás Arrieta sorprende al revelar insólita propuesta de una seguidora (Foto Canal RCN)

El creador de contenido Nicolás Arrieta volvió a dar de qué hablar en redes sociales, esta vez por una curiosa situación que decidió compartir con sus seguidores y que rápidamente generó todo tipo de reacciones.

Luego de su paso por La casa de los famosos Colombia, el influencer ha mantenido una relación cercana con su audiencia, mostrando no solo su día a día, sino también algunos de los mensajes que recibe a través de sus redes sociales.

Nicolás Arrieta expone curioso mensaje de una seguidora y causa revuelo
Nicolás Arrieta expone curioso mensaje de una seguidora y causa revuelo. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue la curiosa petición que recibió Nicolás Arrieta?

En esta ocasión, Arrieta compartió una conversación que le llamó especialmente la atención. Se trataba de un mensaje directo enviado por una seguidora, quien le hizo una propuesta bastante inusual.

La mujer, cuya identidad fue ocultada por el influencer, respondió a una de sus historias con una frase que dejó a muchos sorprendidos: expresó su intención de serle infiel a su pareja con él. El mensaje, además, estaba acompañado de emojis que le daban un tono entre serio y humorístico.

La reacción de Nicolás no se hizo esperar. Fiel a su estilo espontáneo, respondió con un breve “wtf”, reflejando su sorpresa ante la situación. Sin embargo, la interacción no terminó ahí.

La seguidora insistió con nuevos emojis, manteniendo el tono ligero de la conversación.

Ante esto, el creador de contenido decidió responder con humor, enviando un gif de la película ¿Dónde están las rubias? con la frase “¡Diablos, señorita!”, lo que terminó de darle un giro divertido al intercambio.

¿Qué más contó Nicolás Arrieta en sus redes?

Este momento se dio poco después de que el influencer reapareciera en redes sociales tras varios días de ausencia. Según explicó, durante ese tiempo fue víctima del robo de su celular.

Arrieta contó que logró recuperar su dispositivo recientemente y aprovechó para advertir a sus seguidores sobre posibles mensajes sospechosos enviados desde su número. Incluso, con su característico humor, bromeó diciendo que si alguien escribía pidiendo dinero o contenido íntimo, efectivamente podría tratarse de él.

La forma en la que manejó ambas situaciones —tanto el robo como el curioso mensaje— volvió a conectar con su audiencia, que destacó su autenticidad y sentido del humor.

Una vez más, Nicolás Arrieta demuestra por qué sigue siendo uno de los creadores de contenido más comentados del momento, convirtiendo situaciones cotidianas en contenido que rápidamente se vuelve viral.

Nicolás Arrieta reacciona a inesperada propuesta de una seguidora en redes
Nicolás Arrieta reacciona a inesperada propuesta de una seguidora en redes (Foto Canal RCN)
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