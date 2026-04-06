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¿Quién es Young Miko y por qué todos hablan de ella?: esto es lo que se sabe

La puertorriqueña Young Miko genera todo tipo de reacciones en redes sociales, tras su presentación en Bogotá.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La razón por la que Young Miko es tendencia.
Young Miko se vuelve tendencia: quién es y qué está pasando. (AFP/ Mindy Small)

Desde que se presentó en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá el pasado 21 de marzo, la cantante Young Miko, no han dejado de hablar de ella y mucho se ha dicho sobre su presentación a través de las redes sociales.

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Pues la cantante puertorriqueña conquistó la capital de Colombia, generando reacciones que, tras días de su presentación, sigue dando de qué hablar y muchos se preguntan la razón.

Sin embargo, es importante destacar que, la artista está conquistando el género urbano y el trap, además de destacar por su personalidad.

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¿Quién es Young Miko?

EL nombre de pial de Young Miko es María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, nacida el 8 de noviembre de 1997 en Añasco, Puerto Rico.

La cantante fue futbolista y, además, es compositora, ha colaborado con grandes artistas como Feid, Karol G, Bad Bunny, Bizarrap, Nicki Nicole, Tokisha, Bad Gyal, Tainy y hasta con el grupo de kpop Stray Kids.

Young Miko se vuelve tendencia: quién es y qué está pasando
¿Quién es Young Miko y por qué está en boca de todos? ¿Quién es Young Miko y por qué está en boca de todos? (AFP/ Mark Thompson)

En 2019, la puertorriqueña empezó a lanza música a través de SoundCloud y fue entre 2021-2022 cuando alcanzó el reconocimiento tras lanzar ‘105 Freestyle’.

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Además de esto, la artista brilló por su personalidad descomplicada, lo que la llevó a ganar bastante público femenino.

¿Por qué se ha hablado tanto de Young Miko?

La artista puertorriqueña, Young Miko, está dando de qué hablar en redes debido a que anunció su Late Checkout Tour, el cual llegará a algunas ciudades de México y Estados Unidos.

Sin embargo, a la cantante no solo la aclaman por su talento y puesta en escena, sino por su belleza, pues es una de las artistas más cotizadas por el público femenino, ya que ella es abiertamente lesbiana.

¿Quién es Young Miko y por qué está en boca de todos?:
La razón por la que Young Miko es tendencia. (AFP/ Mat Hayward)

Pero su orientación no solo es importante por ser figura pública, sino porque ha usado su exposición y reconocimiento para dar visibilidad a la comunidad LGBTQ+ y más en una industria bastante machista, más en su género.

En Colombia, la cantante ha sido tendencia en los últimos días porque el público bogotano quedó enamorado no solo por su presentación, sino por su belleza y so es lo que precisamente están comentando sus fanáticas en redes sociales.

Sin duda, esto le ha hecho ganar más seguidores y nuevos oyentes, quienes ahora piden que haga su propio concierto en nuestro país.

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