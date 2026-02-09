Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G genera revuelo tras aparecer con Young Miko tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Karol G se volvió viral tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 por un momento inesperado con Young Miko.

Paola Canastero Prieto
Karol G en el Super Bowl 2026 y su inesperado momento junto a Young Miko se vuelve viral. (Fotos: AFP)

El Super Bowl 2026 no solo brilló con la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo ni con la victoria de los Seattle Seahawks sobre los New England Patriots, sino que también dejó momentos virales protagonizados por Karol G.

¿Qué pasó con Karol G tras la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Como es habitual en la final, el show de medio tiempo siempre se roba la atención con actuaciones memorables, como la esperada presentación de Bad Bunny, que dejó un mensaje de unión y varios momentos que los fans aún no superan.

Así como los invitados que tuvo para su presentación en la conocida “casita” de Bad Bunny, donde hubo presencia de figuras reconocidas como Jessica Alba, Pedro Pascal, Karol G, Young Miko, David Grutman, Cardi B y Alix Earle.

Estas reconocidas personalidades bailaron y disfrutaron de los temas más populares del performance del artista puertorriqueño, y, por supuesto, Karol G se llevó parte de la atención al estar junto a Cardi B y Young Miko.

Karol G en el Super Bowl 2026 y su inesperado momento junto a Young Miko se vuelve viral. (Foto: AFP)

Al completar este episodio de la “casita”, Bad Bunny continuó con su presentación; sin embargo, el momento en el que estos reconocidos artistas salieron de la estructura dejó una escena protagonizada por Karol G que rápidamente se volvió viral.

¿Por qué Karol G se volvió viral tras presentación de Bad Bunny en el Super Bowl?

Un momento que circula en redes sociales muestra a Karol G saliendo de la “casita” de Bad Bunny junto a Young Miko, tomadas de la mano mientras abandonaban el escenario.

En el video se puede ver a ambas artistas bailando y disfrutando de una canción de Bad Bunny mientras salen del campo de juego; sin embargo, el momento se volvió viral porque nunca se soltaron de la mano.

Karol G en el Super Bowl 2026 y su inesperado momento junto a Young Miko se vuelve viral. (Foto: AFP)

Por esta razón, los usuarios en internet reaccionaron con elogios hacia las dos artistas.

No obstante, muchos también expresaron su opinión y comenzaron a imaginar una posible relación entre Karol G y Young Miko tras la ruptura de la paisa con el cantante reguetonero: “Se imaginan que estuvieran juntas” o ¿Qué tal que Karol G haya dejado a Feid por Miko?

 

