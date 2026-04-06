Yuli Ruiz sorprendió al confesar que esta ‘entusada’ tras La casa de los famosos Colombia
Yuli Ruiz llamó la atención al compartir algunos de sus sentimientos tras su salida de La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz ha mantenido a los internautas atentos desde que salió de La casa de los famosos Colombia. En esta ocasión, la influencer llamó la atención al revelar cómo se siente tras el reality.
¿Cuándo salió Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia?
Yuli Ruiz fue eliminada el domingo 29 de marzo de 2026 al recibir el porcentaje más bajo de votos por parte del público. Como establecen las reglas del programa, antes de abandonar la casa, debió elegir a un compañero para nominar, y en su caso seleccionó a Valentino.
La salida de Yuli provocó reacciones entre los internautas, quienes comentaron sobre su desempeño y el inesperado abrazo de despedida que se dio con Alejandro Estrada.
¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre su relación con Alejandro Estrada en La casa de los famosos?
Durante su estancia, Yuli describió la relación con Alejandro como un “feeling” que existía desde antes de entrar. Sin embargo, aunque reconoció la atracción, señaló que no le gustaba la manera en la que Estrada la controlaba.
Aunque compartieron besos y cenas, Yuli cuestionó si la relación con Alejandro era auténtica o simplemente parte de una estrategia.
Tras su eliminación, a través de entrevistas y redes, afirmó que notó falta de transparencia por parte de Alejandro. Aún así, no descartó la posibilidad de aclarar las cosas una vez que él saliera del reality, manteniendo a los internautas atentos a sus declaraciones.
¿Por qué Yuli Ruiz afirmó que estaba entusada?
A través de sus historias de Instagram, Yuli llamó la atención al compartir un mensaje en el que afirmó sentirse entusada:
“Me agarró la tusa”, escribió.
Contrario a lo que varios esperaban, el mensaje no iba dirigido a nadie en particular y estaba acompañado de imágenes de su participación en La casa de los famosos.
La publicación generó interés entre sus seguidores, quienes se han mantenido atentos a cualquier declaración suya sobre sus romances dentro o fuera del reality.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike