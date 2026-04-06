Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así quedaron las votaciones del nuevo líder de la semana: ¿quién ganó el poder?

Eidevin y Valentino empataron en la prueba y el público definió al nuevo líder invisible de la semana.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Así quedó el nuevo líder de la semana: votaciones dejaron este resultado
Así quedó el nuevo líder de la semana: votaciones dejaron este resultado (Foto Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia continúa avanzando en su competencia con nuevas dinámicas que ponen a prueba la estrategia, la concentración y la intuición de los participantes.

Artículos relacionados

En esta ocasión, una nueva prueba definió quién tendría el poder más importante de la semana: el liderazgo.

La actividad no solo exigió atención al detalle, sino también control emocional, ya que cualquier error podía cambiar por completo el rumbo del juego.

¿Cómo fue la prueba del líder de la semana en La casa de los famosos Colombia?

Para esta dinámica, los participantes tuvieron que enfrentarse a un reto de observación. Durante dos horas, debían ingresar a un cuarto lleno de elementos y contar con precisión la cantidad de estrellas presentes en el lugar.

Aunque podían entrar y salir del espacio las veces que consideraran necesario, existía una regla clave: no podían compartir información ni comentar sus resultados con los demás. Esto obligó a cada concursante a confiar únicamente en su propio criterio.

Una vez finalizado el tiempo, cada participante pasó al confesionario para revelar el número de estrellas que había contabilizado.

El reto dejó a dos finalistas claros: Eidevin y Valentino, quienes coincidieron exactamente en la misma cifra, 424 estrellas, lo que llevó la decisión final a manos del público.

Artículos relacionados

Aunque ninguno acertó el número exacto que era 426, ambos fueron los únicos que se acercaron al número estipulado.

Valentino y Eidevin empatan en los resultados de la prueba del líder
Valentino y Eidevin empatan en los resultados de la prueba del líder (Foto Canal RCN)

¿Quién se convirtió en el nuevo líder invisible de la semana?

La definición se trasladó a redes sociales, donde los seguidores del programa votaron a través de la cuenta oficial de Instagram para elegir entre los dos finalistas.

Las votaciones estuvieron habilitadas hasta las cinco de la tarde y, con un porcentaje del 53%, Valentino se convirtió en el nuevo líder de la semana.

Sin embargo, esta vez el liderazgo tiene un giro especial: se trata de un líder invisible. Esto significa que su identidad no será revelada al resto de los participantes y deberá actuar en secreto durante toda la semana.

Este rol le otorga un poder estratégico importante, ya que podrá tomar decisiones clave, como realizar nominaciones de forma anónima, sin que sus compañeros sepan que fue él quien las ejecutó.

Durante la gala, los presentadores anunciaron que el líder ya había sido elegido, pero dejaron claro que su identidad permanecería oculta, lo que añade un nuevo nivel de tensión dentro de la casa.

Artículos relacionados

Además, los participantes tendrán la posibilidad de intentar descubrir quién tiene este poder. Si alguno logra acertar, podrá arrebatarle la inmunidad, lo que dejaría al líder en una posición vulnerable dentro del juego.

Con esta dinámica, el reality suma un nuevo elemento de estrategia, donde la confianza y la intuición serán claves para sobrevivir una semana llena de incertidumbre.

Valentino se convirtió en el nuevo líder de la semana
Valentino se convirtió en el nuevo líder de la semana. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alexa Torrex tildó a Karola de “migajera” en La casa de los famosos Colombia: ¿qué ocurrió? La casa de los famosos

Alexa Torrex tildó a Karola de “migajera” en La casa de los famosos Colombia: ¿qué ocurrió?

Karola se enfrentó Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia y su reacción generó todo tipo de comentarios.

Marilyn Patiño regresó a La casa de los famosos y sorprendió con lo que dijo a sus compañeros La casa de los famosos

Marilyn Patiño regresó a La casa de los famosos y le dejó un contundente mensaje a Alejandro Estrada

Marilyn Patiño regresó a la casa y dejó un mensaje directo a Alejandro Estrada que sorprendió a todos.

Marilyn Patiño dejó clara su postura con Renzo Meneses. La casa de los famosos

Marilyn Patiño rompió el silencio sobre su relación con Renzo tras su eliminación de La casa de los famosos

Marilyn Patiño generó expectativa con sus palabras sobre Renzo, insinuando que lo vivido no fue lo que parecía.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W recordó el fallecimiento de su padre Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W recordó el fallecimiento de su padre y reveló cómo lo superó

Luisa Fernanda W compartió su testimonio en redes sociales y explicó que el amor familiar le permitió salir adelante.

Reconocida actriz sufre grave accidente y termina hospitalizada junto a sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz sufre grave accidente y termina hospitalizada junto a sus hijos

Belinda rompe el silencio tras fotos falsas con IA que la muestran en polémica situación Belinda

Belinda rompe el silencio tras fotos falsas con IA que la muestran en polémica situación

Ryan Castro se refirió a los comentarios de Lina Tejeiro Ryan Castro

Ryan Castro reaccionó a declaraciones de Lina Tejeiro sobre él: así le respondió

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos