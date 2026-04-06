Así quedaron las votaciones del nuevo líder de la semana: ¿quién ganó el poder?

La casa de los famosos Colombia continúa avanzando en su competencia con nuevas dinámicas que ponen a prueba la estrategia, la concentración y la intuición de los participantes.

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En esta ocasión, una nueva prueba definió quién tendría el poder más importante de la semana: el liderazgo.

La actividad no solo exigió atención al detalle, sino también control emocional, ya que cualquier error podía cambiar por completo el rumbo del juego.

¿Cómo fue la prueba del líder de la semana en La casa de los famosos Colombia?

Para esta dinámica, los participantes tuvieron que enfrentarse a un reto de observación. Durante dos horas, debían ingresar a un cuarto lleno de elementos y contar con precisión la cantidad de estrellas presentes en el lugar.

Aunque podían entrar y salir del espacio las veces que consideraran necesario, existía una regla clave: no podían compartir información ni comentar sus resultados con los demás. Esto obligó a cada concursante a confiar únicamente en su propio criterio.

Una vez finalizado el tiempo, cada participante pasó al confesionario para revelar el número de estrellas que había contabilizado.

El reto dejó a dos finalistas claros: Eidevin y Valentino, quienes coincidieron exactamente en la misma cifra, 424 estrellas, lo que llevó la decisión final a manos del público.

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Aunque ninguno acertó el número exacto que era 426, ambos fueron los únicos que se acercaron al número estipulado.

Valentino y Eidevin empatan en los resultados de la prueba del líder (Foto Canal RCN)

¿Quién se convirtió en el nuevo líder invisible de la semana?

La definición se trasladó a redes sociales, donde los seguidores del programa votaron a través de la cuenta oficial de Instagram para elegir entre los dos finalistas.

Las votaciones estuvieron habilitadas hasta las cinco de la tarde y, con un porcentaje del 53%, Valentino se convirtió en el nuevo líder de la semana.

Sin embargo, esta vez el liderazgo tiene un giro especial: se trata de un líder invisible. Esto significa que su identidad no será revelada al resto de los participantes y deberá actuar en secreto durante toda la semana.

Este rol le otorga un poder estratégico importante, ya que podrá tomar decisiones clave, como realizar nominaciones de forma anónima, sin que sus compañeros sepan que fue él quien las ejecutó.

Durante la gala, los presentadores anunciaron que el líder ya había sido elegido, pero dejaron claro que su identidad permanecería oculta, lo que añade un nuevo nivel de tensión dentro de la casa.

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Además, los participantes tendrán la posibilidad de intentar descubrir quién tiene este poder. Si alguno logra acertar, podrá arrebatarle la inmunidad, lo que dejaría al líder en una posición vulnerable dentro del juego.

Con esta dinámica, el reality suma un nuevo elemento de estrategia, donde la confianza y la intuición serán claves para sobrevivir una semana llena de incertidumbre.