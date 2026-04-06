Valentino obtuvo un poder clave que revolucionó La casa de los famosos Colombia: ¿cuál fue?

La tensión sigue creciendo en La casa de los famosos Colombia luego de que el líder invisible de la semana tomara una decisión que alteró por completo la dinámica dentro de la casa.

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Su primera jugada estratégica no pasó desapercibida y comenzó a generar sospechas, emociones y movimientos entre los participantes.

El poder que obtuvo Valentino y revolucionó La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)

¿Quién es el líder invisible de la semana?

El encargado de manejar este poder es Valentino, quien logró quedarse con el liderazgo tras una reñida definición frente a Eidevin. Ambos empataron en la prueba de conteo de estrellas, lo que llevó la decisión final a votación del público.

Con el 53 % de los votos, Valentino obtuvo el beneficio, pero con una condición especial: su identidad debía mantenerse en secreto. Esto le permite ejecutar movimientos clave sin que el resto de los participantes sepa que es él quien está detrás de las decisiones.

Este tipo de liderazgo añade un componente estratégico importante, ya que no solo implica poder, sino también la habilidad de pasar desapercibido y manipular el juego sin levantar sospechas.

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Durante la gala, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán confirmaron que el líder ya había tomado su primera decisión, generando expectativa tanto dentro como fuera de la casa.

¿Qué decisión tomó el líder invisible?

El poder que recibió Valentino estaba dentro de la llamada “caja de Pandora”, donde descubrió que debía realizar un intercambio de habitaciones entre participantes.

En una jugada estratégica, decidió incluirse a sí mismo en el cambio para evitar levantar sospechas. Por eso, se trasladó al cuarto tormenta.

Además, movió a Alexa al cuarto calma, buscando que la decisión pareciera tomada por otros participantes como Juanda Caribe o Karola, desviando así cualquier señal que lo delatara.

El propio Valentino explicó que su estrategia durante la semana será confundir a sus compañeros, tomando decisiones que apunten a otros y mantengan su identidad oculta el mayor tiempo posible.

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¿Cómo reaccionaron los participantes?

El cambio no pasó desapercibido. Cuando se anunció oficialmente, tanto Alexa como el propio Valentino reaccionaron emocionalmente ante la modificación, evidenciando lo fuerte que puede ser el impacto de estos movimientos en la convivencia.

Tras la decisión, las habitaciones quedaron reorganizadas:

Calma: Alexa, Mariana, Karola, Beba, Juanda Caribe, Campanita y Eidevin

Alexa, Mariana, Karola, Beba, Juanda Caribe, Campanita y Eidevin Tormenta: Valentino, Tebi, Juancho, Alejandro y Aura Cristina