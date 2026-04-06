Luisa Fernanda W recordó el fallecimiento de su padre y reveló cómo lo superó

La influenciadora y creadora de contenido Luisa Fernanda W decidió hablar sobre un momento delicado de su vida: la muerte de su padre un mes antes de que ella naciera.

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¿Cómo afectó la muerte de su padre a Luisa Fernanda W?

Luisa Fernanda W señaló que su padre murió cuando tenía 19 años, un mes antes de su nacimiento. Aunque admite que la situación es triste, la creadora de contenido afirmó que no marcó negativamente su infancia.

Luisa Fernanda W reveló detalles de la muerte de su padre / (Foto del Canal RCN)

Además, contó que la vida le regaló un padre más adelante:

“Mis papás empezaron cuando yo estaba muy niña, como uno o dos años, y yo no crecí con ausencia de padre, porque Dios me regaló a Wilmar”, afirmó.

Esto le permitió crecer en un entorno de amor y cuidado, sin sentir que le faltaba una figura paterna durante su infancia.

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¿Con quién se crió Luisa Fernanda W?

La influenciadora explicó que la presencia de su madre y de sus abuelas fue fundamental en su desarrollo emocional. Ellas le ofrecieron cariño, guía y acompañamiento, reemplazando el afecto que no pudo recibir de su padre.

"Gracias a Dios crecí con una madre que me ama demasiado, con unas abuelas que me dieron demasiado amor", destacó.

Luisa Fernanda W compartió recuerdos de su infancia / (Foto del Canal RCN)

Además, mencionó que más adelante en su vida conoció a Wilmar, quien asumió un rol paterno desde que ella tenía uno o dos años, complementando el cuidado recibido y contribuyendo a que Luisa no sintiera ausencia en su vida familiar.

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¿Cómo aprendió Luisa Fernanda W a superar la ausencia de su padre?

A través de sesiones con una psicóloga, Luisa comprendió la importancia de reconocer lo positivo que ocurre en la vida y de no cargar con la pérdida como un peso constante.

"Realmente uno no todo se lo tiene que cargar. O sea, hay cosas que suceden. Tú enfócate en ti, en hacer las cosas bien", aconsejó.

La creadora de contenido enfatizó que es necesario aferrarse a lo que genera felicidad y avanzar sin victimizarse por lo que no se tuvo. Luisa destacó que, aunque cada proceso es distinto, es posible salir adelante.

Su testimonio fue ampliamente comentado entre los seguidores, quienes destacaron su historia de vida y los consejos que compartió.