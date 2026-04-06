El ambiente en La casa de los famosos Colombia se tensó tras un comentario de Alexa Torrex hacia Karola. Lo que comenzó como un posicionamiento normal terminó llamando la atención de los televidentes y participantes del reality.

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¿Por qué Alexa Torrex le dijo migajera a Karola?

Todo empezó durante el posicionamiento del 5 de abril de 2026, cuando Alexa se refirió a Karola como “migajera” en relación con su vínculo con Edievin.

Esto se dio en el contexto de que Eidevin había tenido acercamientos tanto con Mariana como con Karola. Luego de que Mariana destacara que no quería nada con él, Eidevin continuó coqueteando con Karola.

Alexa Torrex arremetió contra Karola / (Foto del Canal RCN)

Es importante destacar que, según los internautas, el término “migajera” se usa en redes sociales para describir a alguien que se conforma con el mínimo cariño, atención o compromiso en una relación amorosa.

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¿Cómo reaccionó Karola ante las declaraciones de Alexa?

Después de ser llamada “migajera”, Karola caminó por la sala repitiendo la palabra varias veces y buscando que todos escucharan lo que Alexa había dicho.

“Mírenme todos, me dijeron migajera”.

Posteriormente, tomó una corona que estaba a la vista y se la colocó, mencionando que ahora se consideraba “la reina de las migajeras”.

Karola se puso la corona de "la reina de las migajeras" / (Foto del Canal RCN)

Más tarde, Karola, en conversación privada con Juanda Caribe, explicó que se sintió mal por lo que había dicho Alexa y que muchas personas han pasado por experiencias de sentirse subestimadas en relaciones amorosas.

Esta relación continúa siendo observada por los televidentes, quienes, a través de redes sociales, destacan que este no habría sido el único conflicto entre ellas.

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¿Qué otra discusión tuvieron Alexa Torrex y Karola en La casa de los famosos Colombia?

Otro de los conflictos entre Karola y Alexa se presentó en la mañana del lunes 6 de abril, cuando Karola estaba preparando la comida junto a Eidevin. Según se evidenció, Alexa no quiso recibir el plato que era para ella, lo que provocó una reacción inmediata por parte de quienes estaban cocinando.

Karola expresó su incomodidad porque consideraba que todos los participantes debían recibir los alimentos de manera equitativa, mientras que Alexa explicó que no quería generar un conflicto y que se sentía incómoda al recibir la comida que ellos preparaban.

Este intercambio fue ampliamente comentado en redes, donde los televidentes analizan cómo las diferencias afectan la dinámica dentro de La casa de los famosos Colombia, reality que se transmite todas las noches a las 8:00 PM por Canal RCN.