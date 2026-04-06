Marilyn Patiño regresó a La casa de los famosos y le dejó un contundente mensaje a Alejandro Estrada

La más reciente gala de La casa de los famosos Colombia dejó uno de los momentos más comentados de la semana con el regreso de Marilyn Patiño a la casa, luego de convertirse nuevamente en la eliminada de la competencia.

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La actriz, que ya había tenido una segunda oportunidad tras ser “resucitada” por el público, volvió al reality para despedirse de sus compañeros y dejar varios mensajes que no pasaron desapercibidos.

¿Qué le dijo Marilyn a sus compañeros al regresar?

Durante su ingreso en la gala del lunes 6 de abril, Marilyn aprovechó el espacio para dirigirse directamente a varios participantes.

Uno de los momentos más llamativos fue cuando habló con Alejandro, a quien le expresó que, aunque él no lo creyera, le tenía aprecio.

Sin embargo, también dejó clara su postura como espectadora, asegurando que ahora quiere ver qué tan fuerte es el respaldo del público hacia Karola y si ese apoyo será suficiente para sacarlo de la competencia.

Incluso, mencionó que para ella él es un posible ganador, pero que será la audiencia la que finalmente lo confirme o no.

Marilyn Patiño regresó y lanzó fuerte mensaje a Alejandro Estrada (Foto Canal RCN)

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Además, la actriz felicitó a todos sus compañeros por mantenerse en el reality, destacando la dificultad de la convivencia.

En su mensaje, utilizó una metáfora que llamó la atención, asegurando que dentro de la casa se vive como en una “jauría”, mientras que ella siempre buscó acercarse a quienes considera más tranquilos.

Marilyn también recordó algunas de las críticas que recibió durante su paso por el programa, como cuando fue señalada de ser “tibia”, “lambona” o “sapa”. A pesar de esto, cerró su mensaje con un tono conciliador, asegurando que les tiene cariño a todos.

Antes de irse definitivamente, se despidió de compañeros como Aura Cristina, Juancho y Juanda Caribe, marcando así el cierre de su paso por el reality.

¿Con qué porcentaje fue eliminada?

En esta ocasión, Marilyn Patiño obtuvo el porcentaje más bajo de la votación, con un 4,76 % del apoyo del público, lo que definió su salida. Su permanencia tras la “resurrección” duró aproximadamente dos semanas.

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Antes de abandonar la competencia, dejó nominado a Alejandro Estrada, explicando que su decisión estuvo influenciada por su nueva perspectiva como televidente y por su interés en medir la fuerza de los fandoms dentro del programa.

Actualmente, la competencia continúa con 12 participantes en juego, mientras las tensiones y estrategias siguen marcando el rumbo del reality.