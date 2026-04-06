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Juliana Calderón se defiende tras ser llamada "moza" por un internauta: ¿qué respondió?

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, nuevamente capturó la atención en redes tras recibir comentario ofensivo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juliana Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
Juliana Calderón le respondió internauta que la tildó de moza. Foto | Canal RCN.

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, recientemente acaparó la atención en redes sociales luego de explotar frente a un comentario que le hizo un internauta en el que fue tildada de 'moza'.

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¿Qué respondió Juliana Calderón tras ser tildada de 'moza' en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la polémica creadora de contenido acumula 1 millón de seguidores, hizo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a responder varias inquietudes de su vida personal.

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Sin embargo, durante la actividad, la empresaria de keratinas recibió un desafortunado mensaje que no quiso dejar pasar por alto, por lo que fiel a su estilo directo respondió lo siguiente:

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"Este comentario si se los voy a contestar, yo no puedo creer que una moza está en el homenaje de Yeison Jiménez, al frente de todo el mundo, compartiendo, fue una de las personas que llamaron para avisarle que Juan había fallecido, aparte de ir hasta Tunja a ver el tema del accidente, está con su mamá recibiendo el cuerpo de Juan...", señaló la mujer para defenderse.

Juliana Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
Juliana Calderón se despachó contra internauta tras recibir comentario ofensivo. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón tras ser tildada de moza en redes sociales?

Juliana, quien se ha caracterizado por ser una figura controversial, también señaló sarcásticamente, que no podía creer que una moza hiciera este tipo de cosas y más aún, que la supuesta pareja de su fallecido novio, no se haya aparecido luego de su muerte.

A raíz de las críticas, la menor de las hermanas Calderón aprovechó para, según ella, "refrescarle la memoria" a sus seguidores y que recuerden quién fue la persona que estuvo en el Movistar Arena cuando se le hizo el homenaje al cantante y a los demás miembros del equipo que también fallecieron.

Juliana Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
Juliana Calderón se defendió tras recibir comentario malintencionado en redes. Foto | Canal RCN.

"Claro que aunque pensándolo bien y por aquí voy a lanzar una b0mbita, hay mozas que sí vi en el movistar y también le dan consejos a las viudas", concluyó.

Cabe señalar que, Juan Manuel Rodríguez, era uno de los ocupantes de la accidente en el que falleció Yeison, su primo, con quien trabajaba en su equipo siendo el productor audiovisual de todos los eventos del artista.

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