Luis Díaz habló sobre el estado de salud de James Rodríguez: "Lo vi un poco mal"

Las alarmas dentro de la Selección Colombia están encendidas desde que se conoció que el futbolista James Rodríguez sufrió un percance médico.

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¿Qué se sabe del estado de salud de James Rodríguez?

La Federación Colombiana de Fútbol reveló que el '10' de la tricolor había sido hospitalizado luego del partido amistoso entre Colombia y Francia el pasado 29 de marzo.

Al parecer, el capitán de la tricolor sufrió una deshidratación severa que lo hizo estar hospitalizado por más de 72 horas en un centro médico en territorio estadounidense, una situación que el club Minnesota United FC catalogó como "grave".

Asimismo, la prensa internacional reveló que el dictamen médico había sido una virosis abdominal, algo que al parecer el cucuteño empezó a demostrar durante el partido entre Colombia y Francia.

Precisamente, otra de las figuras de la Selección Colombia, Luis Díaz, fue el encargado de revelar nuevos detalles en zona mixta previo al encuentro de su equipo Bayern Múnich vs. Real Madrid por la UEFA Champions League.

Luis Díaz envió mensaje a James Rodríguez tras conocerse su percance de salud. (AFP: Miguel J. Rodriguez CARRILLO y Freepik)

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¿Qué dijo Luis Díaz sobre el estado de salud de James Rodríguez?

El futbolista guajiro en entrevista al ser indagado sobre su compañero de la Selección Colombia mostró su preocupación y contó que se dio cuenta que no estaba bien desde el final del partido.

Yo lo vi un poco mal después del partido. Se sentía mal, creo que con una intoxicación.

Según Lucho Díaz, James expresó sentirse mal tras el partido contra Francia, asegurando que se sentía mareado y con ganas de vomitar.

Asimismo, aseguró que en ese momento todos pensaron que se había intoxicado o algo por el estilo, pero no se imaginaron la gravedad del asunto y más cuando vieron que había sido hospitalizado.



El futbolista guajiro aprovechó para enviarle un mensaje a James Rodríguez en donde expresó que esperaba que ya estuviese mejor de salud y que pronto pudiese volver a las canchas a enamorar a los hinchas de la MLS con su fútbol: "No tengo detalles, pero ojalá esté muy bien y se recupere pronto, le voy a enviar un mensaje ahorita".