Juliana Calderón sorprende con declaración sobre su vida: "Conseguí marido"

Juliana Calderón recientemente hizo varias declaraciones en sus historias de Instagram que no han pasado por desapercibido.

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¿Juliana Calderón ya tiene pareja tras muerte de Juan Manuel Rodríguez?

La empresaria de queratinas y hermana de Yina Calderón empezó publicando en sus historias que se encontraba de 'ama de casa'.

Juliana aseguró que supuestamente se encontraba en este nuevo rol tras conseguirse un marido, por lo que ahora se la pasaba era arreglando la casa y cocinando.

Yo por acá de ama de casa, conseguí marido, me toca cocinar, hacer oficio, este es el trabajo más duro que ustedes los hombres no valoran.

Entre risas la influenciadora aseguraba que se había dañado la vida por conseguir marido, sin embargo, tras estas primeras historias, la influenciadora reveló la razón por la que estaba siendo 'ama de casa'.

Juliana Calderón aseguró que, había tenido que viajar fuera de Bogotá porque le habían entregado un apartamento y por eso tenía que ponerse al día con él: "La verdad es que tengo una casa en Pitalito y los arrendatarios me la desocuparon entonces me toca hacerle aseo, mandarla a pintar...".

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¿Cómo reaccionó Juliana Calderón luego que internauta la llamara 'moza'?

Tras estas primeras declaraciones, Juliana Calderón abrió un espacio de preguntas para que sus seguidores la abordaran sobre cualquier tema de su interés.

Sin embargo, uno de ellos decidió ofenderla a través de esta caja de preguntas al llamarla 'moza' por lo que Juliana no se quedó callada y le contestó de manera directa con argumento.

Yo no puedo creer que una moza esté en el homenaje de Yeison Jiménez en primera fila al frente de todo el mundo.

Calderón le recordó a esta persona todo lo que ella ha hecho tras la muerte del que era su pareja Juan Manuel Rodríguez en un accidente aéreo en el que también murió el cantante Yeison Jiménez.

Una de las primeras personas que llamaron a decirle que Juan había fallecido, además que estuvo con su mamá recibiendo el cuerpo (...) y que la mujer no haya aparecido ni nada.

Juliana Calderón respondió a internauta que la llamó 'moza'. (Foto Canal RCN | Freepik).

Sin embargo, Juliana Calderón tras mencionar todo lo que hizo para dejar claro que no era la moza de Juan Manuel, decidió según ella lanzar un 'facto' en el que aseguró que supuestamente una mujer que sí era 'moza' había estado en el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Claro que, pensándolo bien, hay mozas que sí van al movistar y también le dan consejos a las viudas.

Estas palabras de Juliana dejaron a sus seguidores llenos de dudas ya que no mencionó el nombre de esa mujer.