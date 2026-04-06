La Segura revela el estado de salud de su bebé tras contar que tuvo un problema médico, ¿qué pasó?

La Segura preocupó recientemente a sus millones de seguidores al compartir que su pequeño bebé, Lucca, no se encontraba bien de salud.

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¿Qué le ocurrió al bebé de La Segura?

Natalia Segura, como es su nombre de pila, quien suele ser muy activa en sus redes sociales, comparte constantemente detalles de su vida profesional y personal con sus seguidores.

En esta ocasión, hace unas horas publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde suma más de 10 millones de seguidores revelando que su pequeño no se encontraba bien de salud.

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La Segura, quien se encuentra de visita familiar compartió que su bebé presentó un cólico durante el día, situación que generó preocupación en el momento.

La Segura actualiza cómo se encuentra su bebé Lucca tras revelar un problema de salud. (Foto: Canal RCN)

Incluso, mencionó que el pequeño llegó a tener un episodio en el que orinó a su padre, Ignacio Baladán.

La creadora de contenido caleña mostró en sus historias un video en el que aparece con el bebé de casi un año en sus brazos, en el que intenta tranquilizar al menor mostrándole una imagen donde aparece ella, junto a su esposo Ignacio Baladán y el bebé. Aunque no llora si se evidencia la incomodidad por la situación.

¿Cuál fue la actualización del estado de salud del bebé de La Segura?

Más adelante, a través de otra historia de Instagram, La Segura compartió una actualización sobre el estado de salud de su bebé.

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En el video se observa al menor jugando, lo que dio a entender una mejoría en su condición.

Junto a la publicación, la creadora de contenido añadió un mensaje en el que indicó que el bebé ya se encontraba mejor:

“Por lo que ven ya se siente mucho mejor”, escribió para dar tranquilidad a su fanaticada.

Esta no es la primera vez que La Segura comparte situaciones relacionadas con la salud de su hijo.

La Segura actualiza cómo se encuentra su bebé Lucca tras revelar un problema de salud. (Foto: Canal RCN)

Días atrás, durante un viaje familiar a Brasil, la creadora de contenido caleña también informó a sus seguidores que el bebé había presentado molestias de salud en medio del viaje.

Por el momento, La Segura no confirmó si fue necesaria atención médica ni si se trató de una situación pasajera, aunque el bebé mostró mejoría posteriormente.