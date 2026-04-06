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Jhorman rompió el silencio tras escándalo por declaraciones de exempleada de Alexa: "no me verán perdido"

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, fue acusado de conveniente y mantenido por parte de exempleada de la participante.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhorman Toloza y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza rompió el silencio tras polémica. Foto | Canal RCN.

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, recientemente rompió el silencio en redes sociales para referirse a una nueva controversia que generó revuelo entre los internautas, esto luego de exempleada de la actual participante de La casa de los famosos Colombia, lazara fuertes acusaciones en su contra.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre las polémicas declaraciones de una exempleada en su contra?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el creador de contenido ha construido una comunidad de miles de seguidores, reapareció y esta vez para dirigirse a todos aquellos que se han mostrado preocupados por la polémica que enfrenta en este momento, pues en los últimos se ha visto envuelto en varias situaciones complejas.

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"Para todas aquellas personas que me han escrito para saber si estoy bien, muchas gracias, Dios los bendiga y los guarde de todo mal", escribió el joven por medio de sus historias.

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De acuerdo con las primeras declaraciones del influencer, en los últimos días, que no han sido nada fáciles de sobrellevar, ha sido Dios quien le ha mostrado el camino, por lo que jamás podrán verlo "perdido", pues se describió así mismo como un soldado de Dios, como "su siervo".

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Jhorman Toloza sobre las acusaciones que recibió de exempleada de Alexa. Foto | Canal RCN.

Así mismo, escribió en un tono afirmativo que es el hombre más fuerte de Colombia, agradeciendo una vez más por la fuerza que ha recibido de parte de "Jehová" en este momento tan difícil que atraviesa.

¿Cuáles fueron las declaraciones de la exempleada de Jhorman Toloza en su contra?

Respecto a las acusaciones que recibió el cucuteño, cabe señalar que, todo se dio a raíz de un video que empezó a crrcular en redes en el que dos personas compartieron fuertes testimonios sobre la relación laboral que tenían con Toloza.

Según lo comentaron ambas mujeres, no se habían pronunciado antes porque esperan hacerlo luego de Alexa saliera de La casa de los famosos Colombia, sin embargo, cambiaron de opinión al ver ciertas actitudes de Jhorman.

"Nos cansamos de que el estuviera dañando la imagen de ella y subiendo cada vez más, sabiendo que él está donde está gracias a Alexa, no sé él a qué está jugando", señalaron.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza se pronunció tras polémica con exempleada de Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

Por ahora, internautas se mantienen al tanto de lo que ocurre con el influenciador, pues seguramente en las próximas horas se pronunciara de manera oficial en su cuenta personal.

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