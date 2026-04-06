Claudia Serrato, periodista y representante de celebridades como Lina Tejeiro o Tuto Patiño se ha apoderado de las tendencias en los últimos días luego de revelar que le detectaron un tipo de cáncer.

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¿Cuál es el estado de salud de Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro?

Claudia Serrato fue la encargada de dar la noticia a través de sus redes en donde reveló que el diagnóstico se dio tras realizarse una biopsia en su s*no derecho.

Asimismo, contó en ese momento que ya estaba teniendo citas con diferentes especialistas para definir el tratamiento y los pasos a seguir en este proceso médico.

En medio de la atención que ha generado su estado de salud, Claudia Serrato reapareció en sus redes sociales tras Semana Santa para contarle a sus seguidores cómo avanza este difícil momento personal.

Mánager de Lina Tejeiro agradeció apoyo que ha recibido. (Foto Canal RCN)

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¿Qué nuevos detalles reveló Claudia Serrato de su salud tras Semana Santa?

Claudia Serrato contó que decidió retomar su rutina tras esta semana de descanso con normalidad, destacando que el ejercicio ha sido parte fundamental de su vida incluso antes del diagnóstico.

Yo empecé mi semana haciendo ejercicio, haciendo lo que me encanta hacer, no es que ahora voy a hacer ejercicio, no, siempre he hecho y sé que me va a ayudar mucho para este proceso que estoy empezando y digiriendo.

Serrato también reveló que continúa en medio de varios exámenes médicos, cuyos resultados serán determinantes para definir el tratamiento a seguir.

De hecho, indicó que recientemente tuvo una cita con una especialista y que está a la espera de más información para conocer con claridad los pasos que deberá tomar.

Esta semana todavía tengo exámenes, esperando los resultados de los de la semana pasada, pero todo va a salir bien confiando en Dios. Les iré contando qué acontece por estos lados.

Por otra parte, Claudia contó que le han estado preguntado por cómo se dio cuenta y cuáles fueron esas señales de alarma para que le detectaran la enfermedad: "Me han preguntado muchísimo que cómo me di cuenta".

La mánager contó que más adelante compartirá un video detallando todo el proceso, una vez tenga el panorama médico completo.

Yo les voy a hacer un video después de que me entreguen todos los exámenes para yo saber mi ruta a seguir.

Serrato aseguró que cuando tenga la información completa les contará a sus seguidores todo con detalles para así poder ayudar a alertar a las mujeres que la siguen de cómo darse cuenta a tiempo.