Isabella Ladera se pronuncia sobre su estado de salud tras generar preocupación, ¿qué le pasó?
Isabella Ladera reapareció en redes sociales y habló sobre su estado de salud en medio de su avanzado estado de embarazo.
Isabella Ladera reapareció en sus redes sociales para hablar sobre su estado de salud, luego de que hace unos días la modelo venezolana compartiera una situación que generó preocupación entre sus millones de seguidores.
¿Qué ocurrió con la salud de Isabella Ladera tras el estrés vivido?
La influencer había contado previamente que su hija sufrió un accidente doméstico, lo que la llevó a acudir de urgencias.
Según relató, la menor se habría lastimado una mano al pisársela, lo que provocó que uno de sus dedos se tornara de color oscuro, situación que describió como traumática debido al llanto de la niña durante el procedimiento médico.
Posteriormente, Isabella Ladera explicó que, tras permanecer varias horas sin dormir en la clínica y atravesar momentos de angustia, comenzó a sentirse mal físicamente.
La creadora de contenido indicó que este episodio le generó un malestar que afectó su salud, al punto de manifestar en sus redes sociales que no se encontraba bien y que no había podido levantarse de la cama.
Después de este periodo de ausencia en sus redes sociales, donde mantiene una amplia comunidad de seguidores que siguen de cerca su vida personal y su etapa actual tras el embarazo junto a Hugo García, la influencer volvió a aparecer públicamente.
¿Qué dijo Isabella Ladera sobre su estado de salud?
Isabella Ladera regresó a sus redes sociales con una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde varios usuarios le consultaron sobre su condición actual.
En este espacio, la creadora de contenido radicada en Miami decidió aclarar cómo se encuentra tras los recientes días de malestar.
Ante la pregunta sobre si estaba sana o había adquirido alguna condición durante el embarazo, respondió de manera directa que, no presenta complicaciones graves.
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“Gracias a Dios estoy sanita en todos los sentidos, lo único que tengo ahorita es la intensificación de mi dolor de espalda porque se me juntó lesión, epidural de mi primer embarazo, pero es parte del proceso”, expresó la influencer venezolana en sus redes sociales al detallar su estado actual de salud.