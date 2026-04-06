Marilyn Patiño reaparece en redes tras ser eliminada de La casa de los famosos Col: ¿reaccionó Renzo?
Tras ser eliminada de La casa de los famosos, Marilyn Patiño reaparece en redes e internautas se preguntan si Renzo Menses reaccionó.
En las últimas horas, el nombre de Marilyn Patiño se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por su paso en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.
Sin embargo, Marilyn se convirtió en la nueva eliminada de la competencia tras el bajo puntaje que recibió por parte del público, en especial, por su reingreso gracias al poder de resurrección.
Así también, muchos internautas se han preguntado acerca de la posible reacción de Renzo Meneses, exparticipante del programa, con quien Marilyn Patiño fue vista de manera cariñosa, pero decidieron continuar con su camino por separado tras algunas diferencias.
¿Cuál fue la reciente publicación con la que reapareció Marilyn Patiño en las últimas horas?
Es clave mencionar que Marilyn se ha destacado no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por tener una especial conexión con sus seguidores al contarles varios acontecimientos acerca de lo que hace en su vida cotidiana.
Por esta razón, la actriz se ha convertido en tendencia no solo por ser reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, sino que también, por reaparecer en horas de la mañana de este lunes 6 de abril, con una emotiva publicación compartida a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, expresando las siguientes palabras:
“Mis amores. Hoy cierro una etapa… pero abro algo mucho más grande. Gracias por cada voto, cada mensaje, cada historia compartida y cada muestra de amor.
Lo que hicieron por mí fue real y lo sentí en cada momento. Esto no es una despedida, es un nuevo comienzo”, agregó Marilyn Patiño en la descripción de la publicación.
¿Renzo Meneses reaccionó a la reciente eliminación de Marilyn Patiño?
Recordemos que Marilyn Patiño y Renzo Meneses acapararon la atención mediática hacer varias semanas tras una foto filtrada en la que aparecieron besándose en el carnaval de Barranquilla.
Así también, ambas celebridades confesaron públicamente que se estaban conociendo. Sin embargo, Marilyn confesó en una entrevista que tomó la decisión de continuar con su camino por separado.
Por ello, varios internautas se han preguntado si Renzo Menses reaccionó a la reciente eliminación de Marilyn del programa, pero, hasta el momento no lo ha hecho, pues se ha mantenido en silencio desde que la actriz fue eliminada de La casa de los famosos Colombia.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike