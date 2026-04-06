Los memes que dejó la discusión entre Tebi y Juanda Caribe en La casa de los famosos, ¿qué pasó?

En La casa de los famosos Colombia, se registró un fuerte altercado entre Juanda Caribe y Tebi en medio de la convivencia, un momento que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, los memes y las comparaciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar.

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¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Tebi en La casa de los famosos Colombia?

Durante la discusión, ambos participantes protagonizaron un intenso cruce de palabras en el que se dijeron de todo en medio de gritos y tensión dentro de La casa más famosos de Colombia.

La situación se extendió por varios minutos y requirió la intervención de otros compañeros de la casa, entre ellos Alejandro Estrada y Eidevin, quienes también tuvieron un intercambio de palabras entre ellos.

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En medio del altercado, se presentó un momento que llamó la atención, cuando participantes estuvieron muy cerca físicamente y, en ese instante, la cara de Juanda Caribe rozó la nariz de Tebi.

Juanda Caribe y Tebi protagonizaron fuerte posicionamiento en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Esta situación generó una acción inmediata por parte de Juanda Caribe, quien terminó arrojándose al piso, lo que generó una reacción inmediata en los usuarios en internet quienes lo compararon con un reconocido futbolista brasileño.

¿Por qué la acción de Juanda Caribe se volvió viral en redes sociales?

El momento fue replicado rápidamente a través de varias redes sociales, donde los usuarios comenzaron a crear memes y comparaciones con el futbolista Neymar, recordado en varias ocasiones por supuestas exageraciones de lesiones durante los partidos.

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Además, en redes sociales surgieron comentarios y apodos relacionados con el hecho, como “Juanda Neymar”, haciendo referencia a la reacción del participante en el momento del enfrentamiento.

(Foto: Canal RCN)

En paralelo, algunos usuarios también vincularon el tema con otra situación comentada dentro de La casa de los famosos, relacionada con la prenda que le dejó Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex a Juanda Caribe en medio de un congelado para defenderla de unas supuestas acusaciones.

Tras esto, Juanda Caribe también se llevó un apodo en redes sociales en el que lo llamaban: “Tangacaribe”.