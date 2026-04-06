Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Los memes que dejó la discusión entre Tebi y Juanda Caribe en La casa de los famosos, ¿qué pasó?

Tras la fuerte discusión que protagonizaron Juanda Caribe y Tebi en La casa de los famosos, los memes no se hicieron esperar.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Los memes que dejó la discusión entre Tebi y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia
Memes arrasan tras discusión de Juanda Caribe y Tebi en La casa de los famosos Colombia

En La casa de los famosos Colombia, se registró un fuerte altercado entre Juanda Caribe y Tebi en medio de la convivencia, un momento que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, los memes y las comparaciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Tebi en La casa de los famosos Colombia?

Durante la discusión, ambos participantes protagonizaron un intenso cruce de palabras en el que se dijeron de todo en medio de gritos y tensión dentro de La casa más famosos de Colombia.

La situación se extendió por varios minutos y requirió la intervención de otros compañeros de la casa, entre ellos Alejandro Estrada y Eidevin, quienes también tuvieron un intercambio de palabras entre ellos.

Artículos relacionados

En medio del altercado, se presentó un momento que llamó la atención, cuando participantes estuvieron muy cerca físicamente y, en ese instante, la cara de Juanda Caribe rozó la nariz de Tebi.

Juanda Caribe arremete contra Tebi en el posicionamiento en La casa de los famosos Colombia
Juanda Caribe y Tebi protagonizaron fuerte posicionamiento en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Esta situación generó una acción inmediata por parte de Juanda Caribe, quien terminó arrojándose al piso, lo que generó una reacción inmediata en los usuarios en internet quienes lo compararon con un reconocido futbolista brasileño.

¿Por qué la acción de Juanda Caribe se volvió viral en redes sociales?

El momento fue replicado rápidamente a través de varias redes sociales, donde los usuarios comenzaron a crear memes y comparaciones con el futbolista Neymar, recordado en varias ocasiones por supuestas exageraciones de lesiones durante los partidos.

Artículos relacionados

Además, en redes sociales surgieron comentarios y apodos relacionados con el hecho, como “Juanda Neymar”, haciendo referencia a la reacción del participante en el momento del enfrentamiento.

Sheila Gándara desata comentarios por su relación con Juanda Caribe tras video de su look
(Foto: Canal RCN)

En paralelo, algunos usuarios también vincularon el tema con otra situación comentada dentro de La casa de los famosos, relacionada con la prenda que le dejó Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex a Juanda Caribe en medio de un congelado para defenderla de unas supuestas acusaciones.

Tras esto, Juanda Caribe también se llevó un apodo en redes sociales en el que lo llamaban: “Tangacaribe”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alexa Torrex desmiente la versión de Karola. La casa de los famosos

Karola afirmó ver un beso entre Alexa Torrex y Tebi en el confesionario; así respondió la cucuteña

Karola sostuvo que Alexa Torrex y Tebi tuvieron un beso en el confesionario, generando tensión en La casa de los famosos.

Marilyn Patiño reacciona tras los memes y comentarios de su eliminación en La casa de los famosos Col La casa de los famosos

Marilyn Patiño reacciona a los memes y comentarios de su eliminación en La casa de los famosos Col

Tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia, Marilyn Patiño reacciona a meses y comentarios en redes.

Sheila Gándara dedica emotivo mensaje a su hija y ausencia de Juanda Caribe genera comentarios Juanda Caribe

Sheila conmueve con mensaje a su bebé tras cumplir los 11 meses: ¿Qué dijo sobre Juanda Caribe?

Sheila Gándara le celebró los 11 meses de su hija, pero detalle sobre su relación con Juanda Caribe llamó la atención.

Lo más superlike

Ryan Castro se refirió a los comentarios de Lina Tejeiro Ryan Castro

Ryan Castro reaccionó a declaraciones de Lina Tejeiro sobre él: así le respondió

Ryan Castro rompió el silencio luego que Lina Tejeiro revelara en entrevista que él era su 'crush': "Ella verá".

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos

Alexa Torrex y Karina García en La casa de los famosos Colombia. Karina García

Karina García lanzó dura crítica contra Alexa Torrex tras su posicionamiento: "ya aburre"

¡Duelo en la música! Falleció distinguido cantante tras grave diagnóstico de cáncer: así se confirmó Talento internacional

¡Duelo en la música! Falleció distinguido cantante tras grave diagnóstico de cáncer: así se confirmó

Talento internacional

Famoso cantante vence el cáncer por sexta vez y celebra su triunfo en redes sociales: "Sigo aquí"