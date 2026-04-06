En las últimas horas, el nombre de Marilyn Patiño se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, quien ha participado en importantes producciones, sino que también, por ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, Marilyn se convirtió en la reciente eliminada del reality el pasado 5 de abril, pues, obtuvo el menor puntaje tras las votaciones del público, seguida de Juancho Arango.

Desde que la actriz salió por segunda vez de La casa de los famosos Colombia, ha hecho varias confesiones acerca del método de juego que tienen en la actualidad los participantes y, también, acerca de lo que piensan los internautas tras ser eliminada por segunda vez.

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¿Qué dijo Marilyn Patiño en Buen Día, Colombia acerca de su reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Así reaccionó Marilyn Patiño tras coemntarios de internautas. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Marilyn Patiño se ha destacado no solo por ser una reconocida actriz y creador de contenido colombiana, sino que también, por mantener informada a su audiencia acerca de los acontecimientos que tiene en su vida cotidiana.

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Por esta razón, Marilyn fue una de las especiales invitadas al programa matutino de Buen Día, Colombia, una producción del Canal RCN, en el que los presentadores no solo le preguntaron por su participación en el programa, sino que también, por compartir su reacción tras lo que algunos internautas opinaron sobre ella tras su reciente eliminación:

“Duró más Semana Santa que Marilyn en La casa de los famosos Colombia”, dijo un internauta, a lo que ella enseguida respondió: “es verdad, duró más un bombón que Marilyn, duré más con Renzo”, agregó.

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Así también, una gran variedad de internautas reaccionó a la salida de Marilyn Patiño, pues, a pesar de que duró pocos días, se ganó el cariño de sus seguidores por su participación en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo fue la participación de Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia?

Así fue la participación de Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Durante la sección de Buen Día, Colombia, le preguntaron a Marilyn Patiño acerca de su participación en La casa de los famosos Colombia, pues, demostró que es una persona creativa al interpretar a varios personajes.

Así también, tuvo la oportunidad de ganarse el cariño de sus seguidores al demostrar su autenticidad y, también, al momento de crear estrategias durante su paso en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.