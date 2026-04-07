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Karol G en Coachella: ¿a qué hora y dónde ver su presentación en Colombia?

Karol G vuelve a Coachella, siendo la primera mujer latina en encabezar el prestigioso festival.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Presentación de Karol G en el Festival Coachella en California
Karol G vuelve a Coachella: así hará historia en el escenario del festival. (Foto: AFP)

Karol Gvuelve al Festival de Coachella y se convierte en la primera mujer latina en encabezar el prestigioso evento realizado en California, sumando así un nuevo logro en su exitosa carrera musical.

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¿A qué hora se presenta Karol G en Coachella y dónde se podrá ver en Colombia?

La cantante paisa se presentará en uno de los más importantes eventos a nivel mundial en las noches del domingo 12 y 19 de abril

El 2025 será la edición número 25 del festival que se realiza en California y estará compartiendo escenario junto a artistas como Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes estarán en otras jornadas del evento.

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Este regreso se da luego de su presentación en 2022, cuando hizo un recorrido musical con homenajes a figuras como Selena Quintanilla, Celia Cruz y Shakira.

Presentación de Karol G en el Festival Coachella en California
Karol G vuelve a Coachella: así hará historia en el escenario del festival. (Foto: AFP)

En esta ocasión, su la anhelada presentación de la cantante colombiana estará inspirado en su quinto álbum de estudio, Tropicoqueta, lanzado en junio de 2025.

De acuerdo con la programación oficial del festival, Karol G se presentará en el escenario principal el domingo 12 de abril a las 9:55 p.m. hora de California. Para Colombia, esto corresponde a las 11:55 p.m.

El horario hace parte del cronograma publicado por la organización de Coachella para el primer fin de semana, en el que se puede observar todas las presentaciones de los artistas invitados en los diferentes escenarios del evento.

¿Dónde ver la presentación de Karol G en Coachella?

Karol G ha anticipado que su espectáculo ha sido preparado durante varios meses, en el que incluirá elementos de su más reciente producción musical, en la que fusiona géneros como reggaetón, merengue, vallenato y cumbia.

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La presentación de Karol G podrá verse en Colombia a través de la transmisión oficial del festival. El evento será emitido en vivo por medio del canal de YouTube de Coachella, donde también estarán disponibles las demás presentaciones del lineup.

Presentación de Karol G en el Festival Coachella en California
Karol G vuelve a Coachella: así hará historia en el escenario del festival. (Foto: AFP)

En esta edición, el cartel también incluye la participación de otros artistas colombianos. Entre ellos está la agrupación Morat, que debutará en el festival el sábado 11 de abril en el escenario Gobi a las 10:10 p.m. hora de California, lo que corresponde a las 12:00 a.m. en Colombia.

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