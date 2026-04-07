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Prometido de Alexa Torrex se despacha con su exempleada tras acusaciones: esto sacó a la luz

Tras las declaraciones de la exempleada de Alexa Torrex a Jhorman Toloza, él se despachó al respecto, sacando a la luz sus versiones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Prometido de Alexa Torrex se despacha con su exempleada tras acusaciones: esto sacó a la luz
¿Cuáles son las declaraciones de la exempleada de Jhorman Toloza en su contra? | Fotos: Canal RCN y Freepik

Desde hace varias semanas, el nombre de Jhorman Toloza se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser el prometido de Alexa Torrex, una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Aunque Alexa terminó oficialmente su compromiso con Jhorman durante una transmisión en vivo en el reality, Jhorman ha expresado en reiteradas ocasiones que le da su incondicional apoyo y, también, espera a que hablen a futuro para ver qué ocurrirá con su situación sentimental.

Por su parte, la exempleada de Jhorman Toloza y Alexa Torrez ha sido tendencia en las últimas horas tras compartir unos presuntos hechos que tuvo el hombre cuando trabajó con ellos en su hogar.

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¿Cuál es la razón por la que exempleada de Jhorman Toloza lo acusa de graves hechos?

Prometido de Alexa Torrex se despacha con su exempleada tras acusaciones: esto sacó a la luz
Estas declaraciones hizo la exempleada de Alexa Torrex a Jhorman Toloza. | Foto: Canal RCN

Hace pocas horas, la exempleada de Jhorman Toloza y Alexa Torrex, se ha convertido en tendencia tras compartir unas declaraciones tras una reciente entrevista con el medio independiente ‘Le Tengo El Chisme’, en el que reveló complicados momentos que enfrentó por parte del prometido de Alexa.

En una reciente publicación compartida por la página, se refleja que la exempleada de Alexa y Jhorman sacó a la luz algunas confesiones acerca de algunas actitudes que tuvo el creador de contenido cuando trabajó con ella.

Por un lado, expresó que tuvo “malos comportamientos” con Alexa con base a cómo se expresaba y, también, por inesperados gestos que tuvo junto a ella hace un largo periodo de tiempo.

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Por el otro, la exempleada confesó que Jhorman no trabaja y confesó que el hombre tenía aparentes conversaciones con otras mujeres acerca de unos supuestos hechos que realizó en el pasado, aunque no está comprobado, solo fue un testimonio que compartió recientemente la exempleada.

¿Qué dijo Jhorman Toloza tras las recientes declaraciones que compartió su exempleada?

Prometido de Alexa Torrex se despacha con su exempleada tras acusaciones: esto sacó a la luz
¿Qué dijo Jhorman Toloza tras recientes declaraciones de su exempleada? | Foto: Canal RCN

Tras las recientes declaraciones que compartió la exempleada, Jhorman Toloza comentó la entrevista con las siguientes palabras, pues, expresó lo siguiente:

“Ahora ella hace entrevistas, tenía una empleada multifacética, por cierto estas r*band* información privada, de mi domicilio, información que viene de un computador dentro de mi domicilio, información que viene de uno de tus compañeros de trabajo , mi editor, ya que ese wsp es de él. ¿Ya les contó que me tiene secu3strad* a Recochita? Ya van 2 demandas. ¿También les contó que me r#b* un TV? Van tres d3mand*s”, respondió Jhroman.

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