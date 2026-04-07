Yina Calderón le da un lujoso regalo a Manelyk González: así reaccionó

La famosa chica reality, Manelyk González, es una de las personalidades mexicanas más queridas en Colombia, pues hace más de 10 años logró la fama en varios países latinos y sin duda, nuestra tierra la adoptó muy bien.

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro reaccionó a declaraciones de Lina Tejeiro sobre él: así le respondió

Es por esto que, Mane, también se siente a gusto cada vez que viene a Colombia y, de hecho, ha tenido proyectos laborales aquí, de hecho, estuvo de intercambio en La casa de los famosos en 2025.

Es tanto su reconocimiento en el país que, Manelyk será una de las host de los Premios India Catalina 2026, los cuales se llevarán a cabo en Cartagena.

Artículos relacionados La casa de los famosos Marilyn Patiño quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia: esta fue su reacción

Cuando la mexicana estuvo en segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, no fue bien recibida por Yina Calderón, quien recientemente la sorprendió con un gran regalo de nuestro país.

¿Cuál fue el regalo colombiano que le dio Yina Calderón a Manelyk González?

Manelyk González presumió a través de sus redes sociales, una imagen de un sorprendente regalo que le dio Yina Calderón.

Yina Calderón causa revuelo tras darle inesperado regalo a Manelyk González. (Foto: Canal RCN)

Pues se trata de dos famosos dulces colombianos, específicamente chocolatinas de las marcas más reconocidas del país; como era de esperarse, la primera impresión de ver esto en sus historias fue de asombro, pero asombró más al ver quién se las regaló.

Artículos relacionados Talento internacional Manelyk se pone la camiseta y calienta motores para el Mundial 2026

En la misma imagen, Mane etiquetó a la huilense, quien ahora es su compañera de trabajo, por lo tanto, se la están llevando bien e incluso, han creado contenido juntas.

La mexicana reveló en la misma historia que le gustó los chocolates y esto generó orgullo de patria, pero, sobre todo, un recuerdo de cuando Yina no la trato muy bien el reality.

Yina Calderón le da exclusivo regalo a Manelyk González. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Yina Calderón no se la llevó bien con Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2026?

Se sabe que Yina Calderón es una gran jugadora y desde el primer momento en el que llegó Manelyk González a La casa de los famosos Colombia 2025, supo cómo sacar provecho.

Por eso, ella no fue amable con la mexicana, porque eso le funcionaba como una estrategia y Mane se dio cuenta que eso era así, por lo que no refutó.

De hecho, ella misma destacó lo inteligente que es la colombiana y por eso notó desde un inicio que estaba jugando bien, aunque, Yina después se mostró amable y hasta una costosa cadena le obsequió.