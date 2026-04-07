Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Yina Calderón le da un lujoso regalo a Manelyk González: así reaccionó

Manelyk González sorprende al reaccionar en redes al lujoso regalo colombiano que le dio Yina Calderón, ¡una joya del país!

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón le da exclusivo regalo a Manelyk González
Yina Calderón sorprende con detalle de lujo a Manelyk. (Foto: Canal RCN)

La famosa chica reality, Manelyk González, es una de las personalidades mexicanas más queridas en Colombia, pues hace más de 10 años logró la fama en varios países latinos y sin duda, nuestra tierra la adoptó muy bien.

Artículos relacionados

Es por esto que, Mane, también se siente a gusto cada vez que viene a Colombia y, de hecho, ha tenido proyectos laborales aquí, de hecho, estuvo de intercambio en La casa de los famosos en 2025.

Es tanto su reconocimiento en el país que, Manelyk será una de las host de los Premios India Catalina 2026, los cuales se llevarán a cabo en Cartagena.

Artículos relacionados

Cuando la mexicana estuvo en segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, no fue bien recibida por Yina Calderón, quien recientemente la sorprendió con un gran regalo de nuestro país.

¿Cuál fue el regalo colombiano que le dio Yina Calderón a Manelyk González?

Manelyk González presumió a través de sus redes sociales, una imagen de un sorprendente regalo que le dio Yina Calderón.

Yina Calderón sorprende con detalle de lujo a Manelyk.
Yina Calderón causa revuelo tras darle inesperado regalo a Manelyk González. (Foto: Canal RCN)

Pues se trata de dos famosos dulces colombianos, específicamente chocolatinas de las marcas más reconocidas del país; como era de esperarse, la primera impresión de ver esto en sus historias fue de asombro, pero asombró más al ver quién se las regaló.

Artículos relacionados

En la misma imagen, Mane etiquetó a la huilense, quien ahora es su compañera de trabajo, por lo tanto, se la están llevando bien e incluso, han creado contenido juntas.

La mexicana reveló en la misma historia que le gustó los chocolates y esto generó orgullo de patria, pero, sobre todo, un recuerdo de cuando Yina no la trato muy bien el reality.

Yina Calderón causa revuelo tras darle inesperado regalo a Manelyk González
Yina Calderón le da exclusivo regalo a Manelyk González. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Yina Calderón no se la llevó bien con Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2026?

Se sabe que Yina Calderón es una gran jugadora y desde el primer momento en el que llegó Manelyk González a La casa de los famosos Colombia 2025, supo cómo sacar provecho.

Por eso, ella no fue amable con la mexicana, porque eso le funcionaba como una estrategia y Mane se dio cuenta que eso era así, por lo que no refutó.

De hecho, ella misma destacó lo inteligente que es la colombiana y por eso notó desde un inicio que estaba jugando bien, aunque, Yina después se mostró amable y hasta una costosa cadena le obsequió.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Belinda rompe el silencio tras fotos falsas con IA que la muestran en polémica situación Belinda

Belinda rompe el silencio tras fotos falsas con IA que la muestran en polémica situación

Belinda reaccionó a imágenes falsas con IA que la muestran en situaciones polémicas y desató debate en redes.

Karely Ruiz pierde un ser querido. Karely Ruiz

¡Karely Ruiz está de luto! La mexicana despidió a un ser querido con emotivo mensaje en redes sociales

Karely Ruiz mostró su dolor en Instagram tras despedir a un ser querido, generando apoyo masivo de sus seguidores.

Talento internacional

Famoso cantante vence el cáncer por sexta vez y celebra su triunfo en redes sociales: "Sigo aquí"

Un famoso cantante conmovió en redes al celebrar que venció el cáncer por sexta vez, compartiendo su historia con un lindo mensaje.

Lo más superlike

Presentación de Karol G en el Festival Coachella en California Karol G

Karol G en Coachella: ¿a qué hora y dónde ver su presentación en Colombia?

Karol G vuelve a Coachella, siendo la primera mujer latina en encabezar el prestigioso festival.

Prometido de Alexa Torrex se despacha con su exempleada tras acusaciones: esto sacó a la luz La casa de los famosos

Prometido de Alexa Torrex se despacha con su exempleada tras acusaciones: esto sacó a la luz

Carla Giraldo dio importantes noticias a los habitantes. Carla Giraldo

Carla Giraldo entró a La casa de los famosos a revolucionar la convivencia; esto fue lo que anunció

Karol G rompe el silencio sobre Feid y desata críticas en redes Karol G

Karol G es criticada tras revelar detalles de su relación con Feid: ¿ella le terminó?

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos