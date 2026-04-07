Jessi Uribe comparte desgarrador recuerdo de Yeison Jiménez: esto hizo en vivo
Jessi Uribe, en medio de un concierto, causó conmoción al recordar a Yeison Jiménez y conservar una de sus pertenencias.
El pasado sábado 10 de enero, el cantante de música popular, Yeison Jiménez, perdió la vida en medio de un trágico accidente aéreo, cuando viajaba desde Boyacá a Antioquia.
En la aeronave iba él junto a otros cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes no lograron sobrevivir tras el fuerte impacto, pues al parecer, la avioneta rebotó al caer y en el segundo choque se prendió en llamas.
Sin embargo, algunas hipótesis revelaron que no habrían alcanzado a volar, pero según las investigaciones, estuvieron volando entre tres a cinco minutos.
Tras su partida, el artista sigue siendo recordado, homenajeado y llorado por sus seres amados, entre ellos sus familiares, fanáticos y amigos como Jessi Uribe, quien reveló un recuerdo de él.
¿Cuál es el conmovedor recuerdo que tiene Jessi Uribe de Yeison Jiménez?
Sobre el mediodía del martes 7 de abril, el artista de música popular, Jessi Uribe, conmovió a sus seguidores tras publicar desgarrador video en homenaje a Yeison Jiménez.
En el clip, quedó registrado el momento en el que el cantante le pide a alguien de su público, que intercambien dos valiosos objetos.
Pues quien estaba entre la fanaticada, portaba la gorra de la marca de Yeison Jiménez y por eso, Jessi le pidió que se la diera y él en cambio, le daba su sombrero.
Sin duda, esto generó lágrimas entres sus fans, quienes no disimularon la nostalgia.
De hecho, cuando hizo el intercambio de pertenencias, Jessi Uribe empezó a cantar una de las canciones que más le gustaba a su amigo y dijo que siempre que la canta, se acuerda de él, generando una vez más nostalgia entre sus seguidores.
¿Qué ha pasado tras la muerte de Yeison Jiménez?
Tras tres meses de su muerte, la familia de Yeison Jiménez anunció que el artista escribió un tema para su amigo, Ciro Quiñonez, e incluso, revelaron que él siempre impulsó a sus amigos para cumpliera sus sueños.
Por otro lado, su esposa, Sonia Restrepo, cambio de look y también fue criticada porque supuestamente, ella ya superó el duelo por él.
Así mismo, su hija Thaliana cumplió ocho años y sería su primera celebración sin su padre.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike