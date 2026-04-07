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Hijo de Luisa Fernanda W rompió en llanto al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez | VIDEO

Máximo, hijo mayor de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, rompió en llanto tras enterarse de la muerte de Yeison Jiménez.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así reaccionó el hijo de Luisa Fernanda W al conocer la muerte de Yeison Jiménez
Así reaccionó el hijo de Luisa Fernanda W al conocer la muerte de Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

La muerte de Yeison Jiménez continúa causando conmoción tras tres meses del trágico suceso. En una reciente entrevista Luisa Fernanda W reveló detalles del momento en el que recibió la noticia y la razón por la que su hijo mayor, Máximo, reaccionó desconsoladamente.

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¿Cómo se enteró Luisa Fernanda W de la muerte de Yeison Jiménez?

Luisa Fernanda W compartió nuevos detalles sobre cómo se enteró de la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, quien murió en un accidente aéreo junto a otras cinco personas que se encontraban a bordo de la aeronave.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

La influenciadora colombiana comentó que se encontraba en su casa cuando la madre de su esposo Pipe Bueno la llamó a su celular angustiada para comentarle que la avioneta de Yeison Jiménez había colapsado.

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"Llega y me llama mi suegra y me dice: Luisa, ¿tú estás con Pipe? Se cayó el avión en el que iba Yeison”, comentó Luisa, quien mencionó tomar la noticia con gran impacto.

Así mismo, comentó que Pipe Bueno se comunicó con ella poco después para confirmarle que Yeison Jiménez había perdido la vida en el instante en el que la avioneta colapsó contra una vereda en Boyacá.

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¿Por qué el hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno rompió en llanto tras enterarse de la muerte de Yeison Jiménez?

En su relato Luisa también comentó que su hijo mayor Máximo se encontraba a su lado cuando su suegra le comentó sobre el accidente de Yeison Jiménez, y que justo en ese preciso momento decidió poner su celular en altavoz.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

La influenciadora narró que al escuchar la conversación su hijo reaccionó en medio del llanto pensando que a quien le había pasado algo era a su papá, Pipe Bueno.

“Yo tenía el celular en altavoz y ahí estaba mi hijo Máximo, y Máximo de una se pone a llorar y me dice: mamá, qué le pasó al papá”, agregó.

Así mismo, Luisa mencionó que este episodio que posteriormente le comentó a Pipe Bueno le removió fibras al cantante, quien desde la muerte de Yeison decidió darle otro rumbo a su vida de manera espiritual.

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