Ryan Castro rompe el silencio y revela cómo conquista a una mujer: “Soy muy desconfiado”

Ryan Castro generó revuelo tras revelar cómo conquista a una mujer. En una reciente entrevista, el cantante de música urbana habló sobre lo que hace al momento de acercarse a una persona y no es por redes sociales.

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¿Qué dijo Ryan Castro sobre cómo conquista a una mujer?

El artista colombiano comentó que no busca a las mujeres por medio de cuentas falsas, sino que prefiere hacerlo desde su perfil personal de Instagram.

Según explicó, su forma de interactuar es directa, aunque reconoció que no suele ser muy activo en este tipo de dinámicas.

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Durante la charla, Ryan Castro aseguró que es una persona desconfiada y que no le gusta conocer personas únicamente por redes sociales. En ese sentido, explicó que prefiere que el contacto pase a un encuentro en persona.

“Cuando tengo conexión con una nena, yo prefiero es cuando nos veamos”, dijo, mientras la persona que lo entrevistaba le planteaba cómo lograr ese acercamiento si no responde con frecuencia en redes.

Ryan Castro revela cómo conquista a una mujer y por qué es tan desconfiado. (Foto: AFP)

El cantante también señaló que recibe mensajes durante todo el día en sus redes sociales, lo que dificulta que pueda responderlos o interactuar constantemente.

Además, mencionó que no le gusta revisar perfiles ni dar ‘me gusta’ a las fotos de alguien que le interesa, reiterando que prefiere un encuentro directo.

¿Qué dijo Ryan Castro sobre las polémicas tras conocer mujeres en línea?

En medio de la entrevista, Ryan Castro también habló sobre la desconfianza que le genera conocer personas por este medio, indicando que no solo él lo percibe así, sino que considera que las mujeres también están en esa misma dinámica.

Durante la conversación, el entrevistador mencionó el tema de los ‘storytime’, lo que provocó risas en Ryan Castro, haciendo referencia a que en ocasiones estos contenidos exponen conversaciones privadas y generan polémica.

Ryan Castro habría respondido al gusto de Lina Tejeiro. (AFP/ Mireya Acierto )

El cantante también se refirió a Lina Tejeiro, luego de que la actriz manifestara públicamente que él era su ‘crush’.

Frente a esto, Ryan Castro explicó: “No respondí nada de eso. Yo estaba haciendo una canción y puse un tuit y la gente lo asimiló con eso y se formó el revolú. Yo no le puse misterio a eso, ella dijo su pensamiento y ya”.